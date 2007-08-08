На сцене те же: Янукович, Ющенко и Тимошенко

К ПАРТИИ Яну­ковича присоединились лидер Партии промышленников и предпринимателей, бывший премьер А. Кинах и бывший министр юстиции С. Головатый (оба – недавние лидеры «Нашей Украины»); вице-президент Союза юристов Украины И. Богословская (ее партия «Вече» набрала в 2006 г. 1,7%); глава МЧС Н. Шуфрич (лидер блока «Не так!», набравшего 1%).

Ющенковцы также подтянули к себе союзников: список президентского блока возглавил бывший глава МВД и бывший второй человек в Соцпартии Ю. Луценко, незадолго до выборов создавший собственное движение «Народная самооборона». Вошел в президентский блок и националист Ю. Костенко – его Украинский народный блок набрал на прошлых выборах 1,9%. Зато из списка «Нашей Украины» убрали непопулярного олигарха П. Порошенко.

Только блок Ю. Тимошенко идет на выборы без серьезных обновлений и пополнений. К ней присоединилась лишь карликовая партия «Реформы и порядок» бывшего министра финансов В. Пинзеника, который имеет имидж украинского «гайдарочубайса» и скорее способен опустить рейтинг блока, чем поднять.

Как показывают опросы наиболее серьезных украинских социологических компаний, в новую Верховную Раду проходят только 4 партии, несмотря на низкий 3%-й барьер. Партия Януковича может рассчитывать на 210 мест, союзные ему коммунисты – на 30–35 мандатов. Таким образом, Янукович снова имеет шансы стать премьером.

Получается – Ющенко зря распускал Раду? Украинские экс­перты говорят, что смысл в роспуске для президента был, и очень большой, стратегический. Идя на непопулярный шаг, Ющенко вырвал у Тимошенко «знамя оранжевой революции», перехватил имидж «твердого борца против Януковича», консолидировав вокруг себя «оранжевый» электорат. В результате за 4 месяца, по данным всех социологов, рейтинг блока Тимошенко упал на 5%, «Нашей Украины» вырос на 6%. К тому же и сейчас до 7% украинцев, голосующих за Тимошенко, одновременно симпатизируют «Нашей Украине». Если Ющенко на этих выборах победит Тимошенко, это будет залогом сохранения «на плаву» украинской политики всего президентского клана. Ради этого Ющенко, собст­венно, и распускал Раду.