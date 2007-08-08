Несовершеннолетние «женщины» и мертвые «рогозинцы»
№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]
У ОБЕИХ партий обнаружены несоответствия закону партийного устава, а в списке активистов – несовершеннолетние (11 у «народных женщин» и 10 у рогозинцев). Их запрещено принимать в члены партий. НПЖР 6 августа вновь подала на регистрацию исправленные документы: «Для этого пришлось заплатить 2 тыс. руб. госпошлины», – пояснил «Аргументам неделi» глава
«Великая Россия» пока этого не сделала – слишком сильно возмущение тем, что у нее нашли много нарушений. Два делегата оказались избраны на съезд не от того региона, в котором жили. Половина из 10 «делегатов от Дагестана» заявили ФРС, что не вступали в партию и не имеют к ней отношения. Точно так же назвали себя записанными в «Великую Россию» без их согласия 20 человек в
Как видим, планам использовать данные партии против «Справедливой России» не суждено сбыться.
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