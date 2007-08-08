Несовершеннолетние «женщины» и мертвые «рогозинцы»

У ОБЕИХ партий обнаружены несоответ­ствия закону партийного устава, а в списке активистов – несовершеннолетние (11 у «народных женщин» и 10 у рогозинцев). Их запрещено принимать в члены партий. НПЖР 6 августа вновь подала на регистрацию исправленные документы: «Для этого пришлось заплатить 2 тыс. руб. госпошлины», – пояснил «Аргументам неделi» глава конт­рольно-ревизионной комиссии НПЖР Б. Шуварин (бывший секретарь Социал-демократической партии).

«Великая Россия» пока этого не сделала – слишком сильно возмущение тем, что у нее нашли много нарушений. Два делегата оказались избраны на съезд не от того региона, в котором жили. Половина из 10 «делегатов от Дагестана» заявили ФРС, что не вступали в партию и не имеют к ней отношения. Точно так же назвали себя записанными в «Великую Россию» без их согласия 20 человек в Карачаево-Черкесии, 73 – в Калмыкии, 15 – в Ставрополе, 17 – в Татарстане и 10 – в Туле. В костромское отделение включены 92 человека, не проживающие в этом регионе, в новосибирское – 10 человек, саратовское – 39. В Чечне конференция «рогозинцев» будто бы «проводилась» в доме, который на деле давно не сущест­вует. Наконец, в Саратове в списке «Великой России» обнаружено 4 «члена», которые на самом деле умерли задолго до появления на свет самой партии. Попросту говоря, мертвые души.

Как видим, планам использовать данные партии против «Справедливой России» не суждено сбыться.