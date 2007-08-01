На кого – ставка, а кому – отставка?
Лужков «перетряхнул» свою команду, но «пыль» не выбил
№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Марья ТЫШКИНА ]
Вверх или вниз?
БОЛЬШИНСТВО перестановок, сделанных в чиновничьем аппарате, выглядят если не справедливо, то, по крайней мере, логично. Лишился поста руководитель Комплекса городского хозяйства Петр Аксенов. Горожане считали, что сместить его пора давно. Три года подряд зима приходила в столицу неожиданно: каждый раз коммунальные службы рапортовали о полной готовности к снегопаду, и каждый раз они не справлялись с уборкой. Город стоял в жесточайшей пробке, пешеходы передвигались по колено в снегу. Кроме того (и это уже официальная причина, о которой говорят источники в городском правительстве), Аксенов не смог наладить работу с объединениями собственников жилья, по которой нужно было отчитываться перед федералами. Лужков остался им недоволен – и понизил до замглавы Департамента градостроительной политики.
Есть и другая версия, которой придерживаются некоторые информаторы в правительственных кругах. Якобы понижение Петра Аксенова – лишь для отвода глаз. Несмотря на все огрехи, его ценят как грамотного управленца и скоро продвинут в губернаторы. А пока его место руководителя Комплекса городского хозяйства занял бывший префект Южного округа Петр Бирюков. Сотрудники Комплекса в личной беседе рассказали корреспонденту «АН», что не слишком рады новому назначению. Петр Бирюков славился своими «несколько безумными, то есть невыполнимыми» идеями еще на посту префекта.
Предсказуемой была и отставка Владимира Объедкова, префекта Северного округа. В последнее время он получил несколько выговоров и даже предупреждение о неполном должностном соответствии. Это было связано с некачественным оформлением округа цветами.
Как вовремя загрязнилась река!
НЕДАВНО Олег Митволь, замглавы Росприроднадзора, выступил с громким заявлением о том, что застройщики Сити сбрасывают в
Ходят слухи, что Митволь обнародовал эти факты накануне переназначения городского правительства. Говорят, он сделал это, чтобы показать неэффективность работы Леонида Бочина, руководителя столичного Департамента природопользования, и самому занять его место. Митволю очень нужно место в Московском правительстве, потому что в Росприроднадзоре его сильно «прижали». Сейчас он занимается только надзором за водными объектами. А на посту руководителя московского Департамента природопользования
Например, по поводу загрязнения строителями
Свою должность сохранил и префект Центрального округа Сергей Байдаков. Хотя
Омоложение не на пользу
ЖАЛЬ, что покидает свой пост руководитель Департамента образования Москвы Любовь Кезина. Ее отставка вызвана желанием мэра «омолодить правительство». Теперь она будет советником мэра. Любовь Кезина проработала в городском образовании 50 лет (21 год она им руководила) и знает историю, слабые и сильные места каждой городской школы, помнит по именам и фамилиям всех
Самое существенное из изменений в структуре правительства – формирование пятого Комплекса, который объединит Департамент имущества и Департамент земельных ресурсов. Новую структуру возглавит Владимир Силкин, бывший глава Департамента имущества. Выдвижение нового главы Комплекса, приближенного к Лужкову, говорит о том, что Юрий Росляк, руководитель Комплекса экономической политики, хоть и сохранил пост, но его влияние на мэра значительно ослабело. А ведь раньше Росляка называли «преемником Лужкова».
Новая фигура в правительстве – Александр Рябинин, который будет курировать вопросы, связанные с инвестициями и контрактами.
Выше по служебной лестнице поднялся Валерий Виноградов. Сначала из префектов он вышел в заместители мэра по вопросам межрегионального сотрудничества, массовых коммуникаций и спорта. Теперь он – первый зам мэра и курирует, помимо прочего, очень болезненную тему казино. Раньше ею занимался Иосиф Орджоникидзе, которого «разжаловали» до советника градоначальника. Впрочем, он сохранил кураторство над проектом
Таким образом, лужковская команда вошла в новый срок почти в полном составе. Но долго ли ей править? Чиновники в приватных беседах признаются: никак не больше года…
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