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«ЭСЕРЫ» НАСТАИВАЮТ НА ОТСТАВКЕ М. ЗУРАБОВА

Взаимоотношения большинства думцев с одиозным министром напоминают С. Миронову «нескончаемый сериал про Санта-Барбару»

№ 31(65) от 02.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

«ЭСЕРЫ» НАСТАИВАЮТ НА ОТСТАВКЕ М. ЗУРАБОВА
Фото Б. КРЕМЕРА

Главу Минздравсоцразвития М. Зурабова все время его нахождения на посту министра преследуют скандалы. То возникают проблемы со списком льготных лекарств и их нехваткой. То сам г-н Зурабов заявляет о том, что средства «накопительных пенсий» пойдут на покрытие дефицита Пенсионного фонда, а сама накопительная система будет постепенно свернута. А ведь еще недавно людям с высокой зарплатой сулили в будущем очень хорошие пенсии.

ПО МНЕНИЮ Сергея Миронова, Михаил Зурабов расписался в провале пенсионной реформы, инициированной им в 2002 году. «У нас уже были обманутые вкладчики, были обманутые дольщики, не хватало нам еще обманутых пенсионеров!» – возмущается по этому поводу лидер «Справедливой России» г-н Миронов и настаивает: «Зурабов должен оставить свой пост».

Еще в марте 2007 г. фракция «Справедливой России» требовала в Госдуме провести голосование об отставке М. Зурабова.
4 апреля этот вопрос удалось внести в повестку дня. Было проведено целых три (!) голосования об отставке Зурабова: первый раз кнопку «за» нажали 92 депутата («Справедливая Россия» и КПРФ) из 450, второй – 91, с третьей попытки удалось набрать 133 голоса (добавилась часть жириновцев и независимых). А 304 единоросса, громче всех выставлявших себя противниками одиозного министра, все как один оказались на стороне г-на Зурабова.

После такого голосования думцев «Справедливая Россия» не впала в уныние, а решила бороться до конца. Тем более что с требованием Сергея Миронова отправить М. Зурабова в отставку солидарно 90% населения, да и результаты деятельности минист­ра говорят сами за себя.

В мае–июле мироновцы развернули антизурабовскую кампанию в регионах. Например, нижегородское отделение «Справедливой России» собрало 50 тыс. подписей за отставку Зурабова. Как заявил зампред нижегородской СР, депутат Нижегородской гордумы Александр Бочкарев, подписи будут переданы председателю Совета Федерации Сергею Миронову, который в свою очередь передаст их Президенту РФ Владимиру Путину. «Зурабов – это зло, а со злом нужно бороться. Я уверен, что Путин не получает достоверной информации о реальном положении дел в сфере здравоохранения», – заявил Бочкарев.

А молодежная «Справедливая Россия» провела целый ряд пикетов в Москве и регионах, где топтала и сбрасывала с моста чучело Зурабова. Она же организовала сбор подписей против министра в Интернете, создав для этого сайт zurabovu.net. «До тех пор пока г-н Зурабов остается членом правительства, в стране не только не будет социального развития, за которое он якобы отвечает, но и элементарного обеспечения законных социальных гарантий. Годы работы Зурабова в правительст­ве – достаточное тому подтверждение. Зурабов, уйди! Хватит портить жизнь людям! Возвращайся в свой бизнес, не мешай стране! Мы приглашаем всех, кому небезразлична судьба страдающих от деятельности министра Зурабова граждан России, присоединиться к нашей кампании. Мы будем рады любой помощи и поддержке! Вместе мы добьемся справедливости!» – говорится в обращении молодых мироновцев.

Инициативу регионалов и молодежи поддержал, естественно, и лидер «Справедливой России». 24 июля он заявил во время поездки в Барнаул, что «вопрос об отставке М. Зурабова нужно ставить четко и ясно. Зурабов должен просто оставить свой пост, и когда его вызывают на ковер для объяснения в Госдуму, все это мне напоминает нескончаемый сериал про Санта-Барбару».

Сергей Миронов вновь выдвинул идею о том, что Минздравсоцразвития должно быть поделено на два министерства – здравоохранения и социальной защиты. Тем более, когда в результате реализации программы по дополнительному лекарственному обеспечению «пенсионеры остались даже без тех лекарств, которые всегда получали. Мы в Совете Федерации убеждены, что Фонд обязательного медицинского страхования не работает в России. Необходимо выделить отдельную бюджетную статью, чтобы осуществлять прямое финансирование покупки лекарств для льготников».

Коснулся председатель «Справедливой России» и других животрепещущих тем жизни простых людей. В отношении зар­плат Сергей Миронов заявил о том, что их уровень должен быть втрое выше: «Все россияне, вне зависимости от того, работают ли они в частной или государст­венной сфере, должны получать в 3 раза больше исходя из стандартов США и Европы, где зар­платы составляют 60–70% ВВП против 22% ВВП в современной России. А пенсии должны начисляться гражданам исходя из той зарплаты, которую человек получал на производстве, и размер пенсии должен составлять не менее 60–65% от зарплаты и увеличиваться в зависимости от стажа работы. Этот принцип будет проводиться нашей партией, которая инициирует принятие нового пенсионного законодательства».

Отвечая на вопрос по поводу средств Стабилизационного фонда, Сергей Миронов заявил, что они используются неэффективно: «Огромные деньги, полученные от продажи наших углеводородо и энергоресурсов, заморожены на счетах в иностранных банках, и, по сути, мы кредитуем чужую экономику. Если модернизировать только одно наше самолетостроение, направив туда 35 млрд. долл., и на эти деньги за рубежом купить новые станки и новейшие технологии, то это приведет к увеличению ВВП на те же 35 млрд. долларов. Если государство начнет эффективно распоряжаться своими финансами, то появятся и дополнительные деньги на зарплаты и пенсии», – уверен лидер «Справедливой России».

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