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ОТСТУПАТЬ НЕКУДА – ЗА НАМИ КИТАЙ

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ФЕДОРОВ, Директор политических программ Совета по внешней и оборонной политике ]

ОТСТУПАТЬ НЕКУДА – ЗА НАМИ КИТАЙ
Конфликты с Западом толкают Россию на Восток

 Шестьдесят один год назад в Фултоне прозвучала печально известная речь Уинстона Черчилля, которая положила начало холодной войне. С тех пор мир изменился, и довольно значительно. Но у многих политиков и сегодня проявляется «фултоновский синдром», когда речь заходит о России.

 НА ДНЯХ один из самых влиятельных политиков США, председатель Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса Томас Лантос заявил о том, что Россия, мол, зарвалась и ее нужно поставить на место. В том числе покончить с ситуацией, когда Россия «держит Европу в заложниках» своими поставками нефти и газа, саботирует предоставление независимости Косово и возрождает свою военную мощь.

 Тут же пошли разговоры о том, что нужно создавать новый трансатлантический альянс, способный проводить «эффективную политику сдерживания России». Это совпало с визитом в США нового премь­ер-министра Великобритании Гордона Брауна. Именно его страна в последние годы была самым верным и надежным партнером США во всех делах – от военных действий против Югославии до нынешней войны с Ираком. Заранее было известно и то, что тема «Что делать с путинской Россией?» была включена в повестку дня встречи британского премьера с американскими законодателями.

 О чем же шла и еще будет идти речь?

 Трансатлантический альянс на самом деле уже давно существует – и его основой является НАТО. Сегодня же речь прежде всего идет о том, чтобы «комплексно» разобраться с Россией и показать, что наша самостоятельная внешняя политика по многим вопросам столкнется с более жестким сопротивлением, если не с прямым отпором. И попытаться включить в сферу этой политики даже те страны, которые имеют во многом особые отношения с Россией, – Германию, Италию, Францию.

 Но сделать это будет непросто. Мировая политика на деле давно «повязана Россией». Без нее не завершишь переговоры по ядерной программе КНДР, не придешь к миру на Ближнем Востоке, не остановишь Талибан, не обеспечишь энергетическую безопасность европейского континента и т.д.

 Что же может включать в себя политика «нового сдерживания России»?

 Первое. Реализация в полном объеме идеи создания глобальной ПРО вдоль границ Российской Федерации. Фактически уже сейчас мы видим «слив» всех предложений Путина о совместной работе и использовании радаров на территории РФ и в Азербайджане. Даже канцлер ФРГ А. Меркель выступила в поддержку появления элементов этой ПРО в Чехии и Польше.
Естественно, мы будем вынуждены отвечать и мерами по укреплению военного потенциала России. Это может вызвать новый виток гонки вооружений, что России совсем не нужно.

 Второе. Независимость Косово продавливается всеми силами – если не получается через Совет Безопасности ООН, то через фактическое признание этого статуса Европейским союзом. Тем самым завершается передел Балкан, начатый в начале 1990-х. И пока Запад не очень волнует, что результатом может быть создание «европейской Колумбии» – государства, где будет процветать наркоторговля  и насилие. Главное – окончательно выдавить Россию с Балкан. Кстати, в обмен на решение по Косово Сербии предлагается начать ускоренные переговоры по членству в Европейском союзе.

 Третье. Усиление давления на Россию по «проблемным точкам» постсоветкого пространства – Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье с целью вынудить Россию изменить свою внешнюю политику на этом направлении. Здесь может быть использовано все – от создания кризисных ситуаций до прямых угроз поставить под вопрос проведение зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г. (для последнего достаточно спровоцировать вооруженные столкновения в Абхазии).

 Четвертое. Расширение НАТО за счет включения в обозримой перспективе в состав альянса Грузии и, возможно, даже Украины. Создание особых отношений НАТО с Азербайджаном.

 Пятое. Форсирование всего комплекса планов создания системы альтернативного снабжения Европы энергоносителями. В первую очередь за счет строительства Каспийского газопровода из Туркмении на Баку. Здесь Запад за ценой не постоит.

 Шестое. Введение дополнительных ограничений для экспансии российского бизнеса. Прежде всего в возможности приобретения значительных материальных активов в Западной Европе и США.

 Главная конечная задача – не изолировать Россию (это просто невозможно в сегодняшнем мире), но загнать ее в рамки «правил игры», которые исключают возможность независимой внешнеполитической линии. Неважно, что в конечном счете будет главным поводом для раскручивания антироссийского «маховика» – дело Литвиненко или Косово.

 При этом некоторые аналитики на Западе считают, что если В. Путин все же примет окончательное решение уйти с президентского поста в 2008 г., то его можно «дожать» именно по внешнеполитическому блоку. Например – предложив разменять смягчение российского подхода по основным проблемным точкам на членст­во в ВТО, на достижение нового соглашения между Россией и Европейским союзом.

 Задача эта не из простых, так как для этого Западу прежде всего нужно преодолеть разногласия в своих собственных рядах в политике по отношению к России. Кроме того, для США особенно важно, чтобы кризис в отношениях с Западом не привел к реальному стратегическому альянсу России и Китая с объединением их экономических и военных потенциалов.

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