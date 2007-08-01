СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРАЙМЕРИЗ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов решил провести в регионах предварительные выборы (праймериз). На них россияне смогут принять участие в формировании предвыборного списка партии. В отличие от праймериз «Единой России», в которых примет участие лишь партийная бюрократия («члены партии»), на праймериз мироновцев сможет поучаствовать любой россиянин. «Справедливая Россия» даст избирателям право самим вписать в опросный лист любого симпатичного простому народу кандидата.

ВООБЩЕ система партийных праймериз родилась в США в конце XIX века. Внедрялась в жизнь она нелегко (велико было сопротивление партийных руководителей тех или иных штатов, хотевших единолично формировать партсписки). Но в итоге она все же доказала свою необходимость и представительность. В результате проведение внутрипартийных праймериз было даже прописано в американском законодательстве. По нему праймериз – это предварительное голосование сторонников той или иной политической силы «за» или «против» кандидатов своей партии. Проще говоря, стоят на улице активисты демократов, и каждый избиратель, назвавшийся их сторонником, может подойди и проголосовать по каждому из кандидатов: чью-то фамилию вычеркнуть, чью-то оставить, наконец, даже вписать новую, какую пожелает. Ровно то же самое и у республиканцев.

– Ключевую роль при формировании списков кандидатов в Госдуму должен играть не партаппарат, а российский народ. «Справедливая Россия» намерена опираться в первую очередь на мнение избирателей. У нас есть такая задумка – провести праймериз в третьей декаде августа по региональным спискам. Могу сказать, что уже определились три десятка извест­ных и авторитетных в стране фамилий для первых позиций в списках, среди кандидатов немало женщин. При этом мы не ограничиваемся массовыми опросами. На местах будут проведены и фокус-группы (подробные интервью с простыми избирателями) с целью определить оптимальный персональный состав первой тройки. Как реагируют люди в регионе на ту или иную личность, какие оценки и эмоции она у них вызывает, будут избиратели голосовать за этого человека и в его лице за «Справедливую Россию»? Кстати, именно с помощью социологического метода фокус-групп мы в прошлом году нашли наиболее удачный вариант названия нашей партии. Так что и имя «Справедливой России» нам дал простой российский избиратель, – пояснил суть идеи Сергей Миронов.

– Мы предложим избирателям не только выразить свое отношение к нашим кандидатам, но и внести в открытые графы в бюллетенях людей, которых мы, может быть, не заметили. Как можно более широко изучить общественное мнение очень полезно, – подчеркнул секретарь политбюро «Справедливой России» Николай Левичев. – А кандидатов, избранных народом на праймериз в конце августа, утвердит в сентябре съезд партии.

Казалось бы, какой смысл партии пускать рядового избирателя в «свой огород»? А смысл между тем есть, и очень большой: ведь народ намного активнее будет голосовать за тех кандидатов, которых сам перед этим выбрал, а не за тех, кого навязывают «сверху», пусть даже в красивой телевизионно-рекламной «обертке». Как видим, у народа и партий вполне может быть взаимопонимание и «взаимовыгодное сотрудничество» – начало ему положено. Последуют ли ее примеру другие партии – мы вскоре увидим.

