СУДЬБА ИЗРАИЛЯ РЕШАЕТСЯ В КРЕМЛЕ
№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
ПРЕЗИДЕНТ России принял в Кремле главу Палестинской автономии г-на Аббаса. Событие, прямо скажем, очень важное. Напомним, что в результате последнего кризиса палестинцы разделились на два лагеря. Первый обосновался на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Там как раз главенствует Аббас. Второй лагерь – радикалов организации «Хамас» – остался в секторе Газа, откуда изгнали «аббасовцев».
Главной задачей приезда г-на Аббаса в Москву было получить согласие Кремля на изоляцию «Хамас». При этом «хорошие» палестинцы не возражают против наших неофициальных контактов с «хамасовцами». Видно, боятся оставлять их наедине с Ираном и Саудовской Аравией.
Вторая задача г-на Аббаса – получить добро на проведение новых партийных выборов в Палестинской автономии без участия «Хамас».
Третья задача – узаконить новую власть и получить в 2008 г. около 3 млрд. долл. финансовой помощи от США и ЕС.
А сейчас – сенсация! Если мировое сообщество примет все эти условия (в том числе и Москва, которая вынуждена дружить с «Хамас»), то Аббас подпишет с Израилем мирный договор с фиксированием границ! В том числе и в Восточном Иерусалиме.
Чтобы договориться о границах, палестинцы и евреи даже проведут размен территориями. Это нужно, чтобы израильские поселения на восточном берегу Иордана вошли в территорию Израиля в обмен на часть его территории.
Остается еще одна проблема – территория Восточного берега отделена от сектора Газа территорией Израиля. А г-н Аббас не хочет терять ее из-под контроля. Там – морские порты, 12-мильная экономическая морская зона и граница с Египтом. Поэтому обе палестинские территории предполагается соединить подземным тоннелем или закрытым шоссе.
А что же вольный «Хамас» и его боевики? Об этом в следующем номере.
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