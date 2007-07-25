Налоговый срок

ОСЕНЬЮ Госдума намерена заняться борьбой за налоговые сборы. Подтверждением этому стали внесенные перед каникулами депутатами-единороссами Андреем Исаевым и Петром Шелищем поправки в Уголовный кодекс (УК). Авторы предлагают усилить ответственность работодателей за выплату «серых» зарплат. В основе предложения - стимуляция налоговых поступлений, подоходного и единого социального (ЕСН) налогов.

Законопроект обещает перевести преступления по налоговому укрывательству в категорию тяжких. А также - увеличить срок лишения свободы с 3 до 6 лет за их совершение. Андрей Исаев (возглавляющий в Думе профильный Комитет по труду и соцполитике) утверждает: работодатель, выплачивающий «конвертную» зарплату, «совершает преступление сразу против нескольких лиц». Вопервых, против государства и пенсионеров. «Ведь сегодняшний дефицит Пенсионного фонда - это в первую очередь невыплаченный туда ЕСН». Вовторых, против самих работников, «у которых не накапливаются права на достойную пенсию». Парламентарий считает ужесточение ответственности налоговых агентов «социальнополитической задачей».

По его информации, законопроект вводит целый ряд наказаний. «От штрафов в 100 тыс. руб. до административного ареста и даже лишения свободы сроком до 6 лет». Одновременно он пояснил, что столь жесткое наказание будет применяться только в отношении злостных неплательщиков и эксплуататоров нелегального труда.

Соавтор Исаева Петр Шелищ убежден: «в стране есть серьезная недоработка по части кнута», без которого «все пряники будут съедены без всякой общественной пользы». Он настаивает, что «пары сотен предупреждений и нескольких показательных процессов» хватит, по крайней мере, для ощутимого повышения налоговой активности.

Рьяным оппонентом Шелища выступает депутат фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Она заявляет, что такие меры «белых» зарплат в стране не прибавят.

- Эта норма мертвая, и применяться на практике она будет выборочно.

Дмитриева считает, что даже при обращении работника «куда следует» ему будет сложно доказать свою правоту.

- У него же нет на руках ведомостей о зарплате, а трудовая книжка или договор еще ничего не значат…

Более сдержанного, но все же скепсиса придерживаются и однопартийцы авторов. Так, зампред Комитета по экономической политике Елена Панина полагает, что ужесточение ответственности за неуплату налогов надо проводить параллельно их снижению.

- Если есть нормальные налоги, тогда есть и жесткий спрос за уклонение от их уплаты.

Этот принцип разделяют и многие экономические эксперты, ссылаясь на опыт стран «цивилизованной Европы».

В то же время зампред Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров считает поправку «вещью весьма разумной» и надеется на ее эффективное практическое воплощение.

Андрей Исаев надеется, что к рассмотрению проекта подключится Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

- Для нас крайне важно, чтобы представители профсоюзов, объединение работодателей высказали свои соображения по данному вопросу.