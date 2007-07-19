ТАНКИ: ГОТОВИМ МАРШ НА ЗАПАД
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]
Президент проявил твердость и принял решение приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Но оставил шанс для возврата к диалогу – действие договора будет прекращено через 150 дней.
КОГДА в 1990 г. был подписан в целом не выгодный СССР договор, мир вздохнул с облегчением. Гонка вооружений на континенте завершилась победой здравого смысла. И если посмотреть на цифры
Каждая из сторон имела право развернуть в Европе до 20 тыс. танков, по 30 тыс. единиц боевой бронетехники (БМП, БТР, машины с тяжелым вооружением), 20 тыс. артиллерийских орудий калибром свыше 100 мм, 6,8 тыс. боевых самолетов и 2 тыс. ударных вертолетов. Фактически было документально закреплено существующее на тот момент количество боевой техники, которое стояло на вооружении. Для выполнения условий договора НАТО нужно было изъять чуть более 4 тыс. танков, 3,8 тыс. боевых бронированных машин. ОВД, соответственно, 1,5 тыс. танков, 2,7 тыс. бронетехники, 368 единиц артсистем. По авиации ни НАТО, ни ОВД не дотягивали до «пороговых» значений.
Но в то время паритет достигался между двумя могучими военными блоками – НАТО и Организацией Варшавского договора (ОВД). Кто тогда мог предположить, что бывшие союзники по ОВД – Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и распавшаяся на два государства Чехословакия – станут полноправными членами Североатлантического альянса? Что бывшие республики СССР переоденутся в натовскую форму? Один блок продолжает существовать и активно «прирастает» новыми членами, второй с развалом СССР канул в Лету. Латвия, Литва и Эстония стали членами НАТО, но к ДОВСЕ не присоединились (или страны Балтии не Европа вовсе?). Следовательно, теоретически там можно разместить любое количество людей и бронетехники, создавать своего рода «непотопляемые авианосцы». Удобная позиция, не правда ли?
Россия же, как главная наследница СССР, приняла на себя все обязательства по договору. Все пространство европейской части России вплоть до Урала подвергалось регулярному, дважды в год, мониторингу наблюдателей НАТО. Москва пыталась исполнять все положения ДОВСЕ даже тогда, когда так называемые фланговые ограничения создавали угрозу территориальной целостности страны. В приграничных Ленинградском и
В итоге – Россия договор практически выполнила, за исключением незначительного присутствия наших военных в Приднестровье.
Но трудные 10 лет, когда Москве было не до военного паритета с НАТО, прошли. И к 1999 г. российское руководство окончательно пришло к пониманию, что ДОВСЕ необходимо модернизировать под современные реалии. Пункты договора чем дальше, тем больше вступали в противоречие с обязанностью Вооруженных сил РФ обеспечивать безопасность страны. Прослеживается практически более чем троекратное превосходство 22 стран блока НАТО и их союзников по танкам, артиллерии, боевой авиации.
На Стамбульском совещании решили, что квоты вооружений, которые
Но односторонние
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