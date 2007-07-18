ОЛИГАРХАМ В ЛОНДОНЕ – ПАКОВАТЬ ЧЕМОДАНЫ?
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]
В предыдущем номере мы порадовались за успешное завершение российского внутриполитического сезона. Внешняя политика при этом остается крайне запутанной.
ПРЕЗИДЕНТ подписал указ о приостановке участия России в Договоре по ограничению обычных вооружений в Европе. Причины известны, как и очевидно, что отношения со странами – членами НАТО могут сильно накалиться. Вплоть до приостановки работы совета Россия–НАТО.
Еще один «удар» – Дж. Буш и президент Польши Качиньский фактически договорились о размещении в Польше десяти американских ракет. Наша возможная реакция – выход из договора по ракетам средней дальности и возобновление их производства в г. Воткинске. Разумеется, с последующей дислокацией в Калининградской области.
Еще одна весточка из США тоже приятной не покажется. На минувшей неделе у президента Дж. Буша прошло совещание. Как говорят, было принято решение вернуться к плану «Укус» по бомбардировке ядерных объектов Ирана.
Но главная заноза – это, естественно, конфликтная ситуация с Великобританией. Лондон объявил о высылке 4 российских дипломатов за отказ выдать
Следующий шаг Лондона: вопрос о санкциях против России будет поднят на встрече лидеров стран ЕС в августе. Причем возможное решение стран ЕС – не выдавать въездных виз российским чиновникам – будет не самым болезненным.
По нашим сведениям, в британском МИДе подготовлен список на четырехсот граждан России, кто владеет в Великобритании очень крупной недвижимостью, ведет бизнес и имеет значительные вклады в английских банках. Всех их, включая жен, детей, могут в одночасье лишить виз без объяснения.
Говорят, что совокупный капитал этих лиц, ориентированных на Лондон, исчисляется десятками, если не сотнями миллиардов долларов. А без возможности контролировать эти капиталы все четыреста олигархов, как говорится, «зависают». Их естественная реакция – давить на Кремль, в чем и состоит цель Лондона. При этом простым туристам из России никаких препятствий чиниться не будет.
Спрашивается – откуда у англичан такая упертость? Разве можно
В МИДе Великобритании считают, что даже конституционные ограничения на выдачу подозреваемых не могут быть причиной для отказа. «Дело Литвиненко» должно стать прецедентным для всех подобных преступлений. Возможно, на этом настаивают и США, где угроза терроризма тоже стоит довольно остро.
Вот и получается, что у всех – своя правда. А олигархов наших жалко. Так хорошо устроились, и вот…
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