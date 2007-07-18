ОЛИГАРХАМ В ЛОНДОНЕ – ПАКОВАТЬ ЧЕМОДАНЫ?

В предыдущем номере мы порадовались за успешное завершение российского внутриполитического сезона. Внешняя политика при этом остается крайне запутанной.

ПРЕЗИДЕНТ подписал указ о приостановке участия России в Договоре по ограничению обычных вооружений в Европе. Причины известны, как и очевидно, что отношения со странами – членами НАТО могут сильно накалиться. Вплоть до приостановки работы совета Россия–НАТО.

Еще один «удар» – Дж. Буш и президент Польши Качиньский фактически договорились о размещении в Польше десяти американских ракет. Наша возможная реакция – выход из договора по ракетам средней дальности и возобновление их производства в г. Воткинске. Разумеется, с последующей дислокацией в Калининградской области.

Еще одна весточка из США тоже приятной не покажется. На минувшей неделе у президента Дж. Буша прошло совещание. Как говорят, было принято решение вернуться к плану «Укус» по бомбардировке ядерных объектов Ирана. Г-н Буш дал добро на его практическую подготовку. О негативных последствиях этой операции для России мы писали неоднократно.

Но главная заноза – это, естест­венно, конфликтная ситуация с Ве­ликобританией. Лондон объявил о высылке 4 российских дипломатов за отказ выдать г-на Лугового. По нашим сведениям, в ответ МИД России рассматривает возможность высылки из Москвы до пяти английских дипломатов.

Следующий шаг Лондона: вопрос о санк­циях против России будет поднят на встрече лидеров стран ЕС в августе. Причем возможное решение стран ЕС – не выдавать въездных виз российским чиновникам – будет не самым болезненным.

По нашим сведениям, в британском МИДе подготовлен список на четырехсот граждан России, кто владеет в Великобритании очень крупной недвижимостью, ведет бизнес и имеет значительные вклады в английских банках. Всех их, включая жен, детей, могут в одночасье лишить виз без объяснения.

Говорят, что совокупный капитал этих лиц, ориентированных на Лондон, исчисляется десятками, если не сотнями миллиардов долларов. А без возможности контролировать эти капиталы все четыреста олигархов, как говорится, «зависают». Их естественная реакция – давить на Кремль, в чем и состоит цель Лондона. При этом простым туристам из России никаких препятствий чиниться не будет.

Спрашивается – откуда у англичан такая упертость? Разве можно из-за разборок русских между собой пускать под откос отношения двух государств? По сведениям из окружения нового английского премьера Г. Брауна, мотивировка такова. Даже террористы не применяли на территории Великобритании и других стран радиоактивные вещества для достижения своих целей. Отравление Литвиненко полонием стало первым случаем, и он должен быть расследован, а виновные жестко наказаны в любом случае. Иначе эта зараза захлестнет весь мир.

В МИДе Великобритании считают, что даже конституционные ограничения на выдачу подозреваемых не могут быть причиной для отказа. «Дело Литвиненко» должно стать прецедентным для всех подобных преступлений. Возможно, на этом настаивают и США, где угроза терроризма тоже стоит довольно остро.

Вот и получается, что у всех – своя правда. А олигархов наших жалко. Так хорошо устроились, и вот…