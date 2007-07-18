«ТРЕТИЙ СРОК» и безопасность

Недавний опрос общественного мнения показал, что уже 69 процентов населения России выступает за то, чтобы Президент Российской Федерации В.В. Путин остался (был бы переизбран) на третий президентский срок.



Главный аргумент, который используют наши сограждане, – жизнь улучшается, и у них вновь появляется гордость за государство, которое наконец повернулось лицом к ключевым социально-экономическим проблемам России. Эта однозначно позитивная оценка деятельности президента не может не учитываться всеми политическими силами страны.

НО, ДУМАЕТСЯ, на проблему третьего срока (или проблему преемника) нужно взглянуть и с другой стороны – со стороны внешней политики. Нет никаких сомнений в том, что В. Путин сделал очень много для возрождения весомой роли России в мире, подтвердив ее статус как мировой дер­жавы.

Однако, к сожалению, даже ему не удалось сделать главное – в корне изменить отношение к России. Убрать дух недоверия и подозрительности, который все еще ярко проявляется в международных отношениях. Начавшийся политический конфликт с Великобританией – лучшее тому подтверждение.

Остается нерешенным и очень серьезный комплекс вопросов, который во многом завязан именно на В. Путина. Без него их решение затянется, по крайней мере, на неопределенный срок. Назову только главные.

Во-первых, Россию так и оставили у ворот Всемирной торговой организации. При этом все время обещая, что вот-вот – и она станет полноправным членом этой дейст­вительно важной международной структуры. Можно в принципе пока жить без членства в ВТО, но для активного продвижения России на мировые рынки это будет проблемой.

Во-вторых, НАТО, игнорируя имевшиеся ранее договоренности (пусть и не всегда закрепленные на бумаге), настроено на дальнейшее расширение на Восток. Альянс уже видит в своих рядах Грузию, Украину и Азербайджан – со всеми вытекающими военными и геополитическими последствиями для России.

В-третьих, сегодня стало очевидным, что элементы ПРО Соединенных Штатов будут размещены в Чехии и Польше. А через несколько лет кольцо ракетных установок, шахт и радаров будет замкнуто вокруг всей территории России. Нам фактически навязывают новую гонку вооружений, поскольку даже асимметричный ответ потребует немалых финансовых и иных затрат.

В-четвертых, факти­чески в тупике оказались переговоры Рос­сии и Евро­пей­ского Союза по вопросу о заключении нового долгосрочного соглашения. Объективно оно необходимо обеим сторонам для нормальных отношений в новую эпоху. Но уже ясно, что до конца этого года сделать что-либо серьезное на этом пути просто невозможно.

В-пятых, позиция Запада по Косово грозит новым кризисом на Балканах, который может начаться аккурат весной следующего года. Россия в стороне не окажется.

В-шестых, в ответ на меры России по выходу из Договора по обычным вооружениям в Европе (ДОВСЕ) уже этой осенью может начаться новая волна конфронтации с Западом. Она будет помножена на требование, прежде всего, США провести в России «демократические выборы» в Думу и президента.

В-седьмых, до конца этого года или в самом начале следующего мы, по моему мнению, обречены увидеть военный конфликт между США и Ираном. А он грозит миру глобальными последствиями.

В-восьмых, недавние события в Пакистане свидетельст­вуют о нарастающей нестабильности и росте исламского экстремизма, мечтающего получить в свои руки ядерное оружие. В совокупности с заявлениями талибов о возращении до конца этого года к власти в Афганистане мы можем получить мощный очаг напряжения не столь далеко от наших границ.

В-девятых, неясной остается судьба Содружества Неза­висимых Государств, особенно после выборов на Украине этой осенью.

Так что в этой ситуации любой новый президент России, к примеру, нынешний первый вице-премьер С. Иванов, имеющий хороший опыт во внешней политике, все равно окажется на несколько голов ниже В. Путина. Ему потребуется не один месяц, чтобы доказать свой собственный авторитет в этой сфере. А вот будет ли на это время, большой вопрос.

Поэтому, возможно, внеш­неполитические факторы и могут стать ключевыми этой осенью, когда будет решаться вопрос о том, кто возглавит Россию весной 2008 года. В условиях возможной кон­фронтации по многим направлениям мнение Запада в отношении невозможности третьего президентского срока в России можно просто оставить без особого внимания. Тем более, что не так давно в случае с продлением срока пребывания у власти президента Казахстана никаких претензий у западных демократий не возникло.