В чем сила С. Миронова?
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
Глядя на явное усиление за последние
ОДНИ приписывали авторство раскрутки С. Миронова замглавы Администрации президента В. Суркову – мол, именно он сказал о том, что мироновская «Справедливая Россия» (СР) может стать «второй ногой» российской политической системы. Однако жизнь показала, что Владислав Юрьевич считает С. Миронова и СР скорее неудобным конкурентом для «Единой России», чем союзником и тем более другом.
Когда это стало очевидно почти всем аналитикам, модным стало олицетворять С. Миронова с «кремлевскими силовиками» и замглавы Администрации президента И. Сечиным. Мол, они с
друзья
«Высасывались из пальца» и другие версии. Мол, С. Миронов создает свою партию для С. Иванова. Эта версия была популярна летом 2006 г., когда многим казалось, что главным преемником является Д. Медведев, а значит, С. Иванову надо искать «запасной аэродром» в виде СР. В сентябре 2006 г. С. Иванов эту версию публично опроверг. Сейчас же, когда «главным преемником» стал С. Иванов, некоторые эксперты пытаются «сосватать»
По нашей информации, реальное положение дел выглядит намного проще, чем фантазии «экспертов». Прочность позиций С. Миронова связана с тем, что он поддерживает близкие контакты только с В. Путиным, и ни с кем более. Причем самого Президента РФ очень устраивает такой вариант: ведь того, кто не контактирует с большинством представителей твоего окружения, никогда нельзя заподозрить в интригах. Поэтому С. Миронов выполняет роль едва ли не самого доверенного человека В. Путина: президент поручает ему выдвигать те или иные президентские инициативы, а иногда и «прощупывать» ситуацию в зарубежных странах перед собственными визитами.
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