А. Жуков – будущий мэр Москвы?
№ 29(63) от 19.07.2007 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
После российского триумфа на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале серьезно укрепились позиции
ОН ЛИЧНО присутствовал на сессии и отвечал за результат проекта
На этой неделе вновь появились активно циркулировавшие еще в 2005 г. слухи о том, что новым мэром Москвы станет именно А. Жуков. Не случайно №2 в московском списке «Единой России» после Ю. Лужкова будет именно
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес