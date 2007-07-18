А. Жуков – будущий мэр Москвы?

После российского триумфа на сессии Международного олимпийского комитета в Гватемале серьезно укрепились позиции вице-премьера А. Жукова.

ОН ЛИЧНО присутст­вовал на сессии и отвечал за результат проекта «Сочи-2014». После этого г-н Жуков был принят Президентом РФ в Москве, где ему, скорее всего, был гарантирован пост в будущем правительстве, а возможно, и нечто большее.