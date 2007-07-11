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С ЧЕМ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» ИДЕТ НА ВЫБОРЫ?

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 Официальный старт выборной кампании в Госдуму еще не дан, однако все основные партии уже начали предвыборную разминку. Каких результатов партии ожидают добиться? И главное – ради чего они идут в Думу, что и в каком направлении они хотят изменить? Этому на прошлой неделе была посвящена пресс-конференция лидеров «Справедливой России»: спикера Совета Федерации Сергея Миронова и главы партийной фракции в Госдуме Александра Бабакова.

В партию вступают и простые граждане, и популярные депутаты

 «СПРАВЕДЛИВАЯ Россия» уже является самой крупной партией социалистического направления: на 1 июля ее численность превысила 400 тыс. человек, а к 1 августа превысит 500 тыс., заявил Сергей Миронов.

 Еще более заметный рост ожидает думскую фракцию «Справедливой России». Рост этот уже идет: за последние полгода во фракцию мироновцев вступили 10 новых народных избранников, чем увеличили ее численность более чем на треть!

 В «Справедливую Россию» уже вступили такие известные в своих регионах депутаты-одномандатники, как свердлов­ский борец с наркомафией Е. Ройзман, пермский защитник прав автомобилистов В. Похмелкин, бывший красноярский губернатор В. Зубов, новосибирский депутат и тележурналист С. Нас­ташевский, тульский А. Самошин, коломенский Г. Гудков, чувашский А. Ак­­саков, бывший президент Коми Ю. Спи­ридонов. Наконец, в июне потянулись и депутаты-списочники: из семигинской фракции в «Справедливую Россию» перешла известная всей России киноакт­риса Е. Драпеко, а из «Единой России» перешел экс-кандидат в мэры Москвы
А. Лебедев.

 Таким образом, численность фракции достигла 35 депутатов. В ближайшее время ожидается приход во фракцию СР и самого популярного питерского одномандатника, бывшего министра труда РФ О. Дмитриевой, самого популярного челябинского депутата В. Гартунга, приморского одномандатника С. Горячевой, борца за жилищные права москвичей Г. Хованской (она уже написала заявление о выходе из «Яблока», где была зампредом партии), а также президента нескольких спортивных ассоциаций, тренера В. Путина по дзюдо В. Шестакова. Возглавляемая последним Социалистическая единая партия России (СЕПР) в мае влилась в состав «Справедливой России». Всего же С. Миронов объединил уже 5 партий: «Родину», «Пенсионеров», «Жизнь», Народную партию Гудкова–Аксакова и СЕПР.

 Всем им предстоит реализовывать пакет из 130 законопроектов, принятия которых будет добиваться СР в новой Думе. «Мы все время отдаем внешний долг, но пора начать отдавать и внутренний – долг перед собственными гражданами. Сейчас ведь и олигарх, и нищий учитель платят подоходный налог в 13%. Это неправильно и несправедливо. Олигархи должны заплатить государству за приватизированную за бесценок соб­ственность. Особенно это касается тех, кто в начале 90-х был назначен миллионером, оказавшись в нужное время в нужном месте. И они должны заплатить разницу между той ценой, за которую была приобретена собственность, и ее рыночной стоимостью», – уверен лидер «эсеров».

Когда Минздрав возглавит врач?

 ЧТО касается претензий «Единой России» на звание «партии реальных дел», то Сергей Миронов призвал «не приписывать себе то, что сделал и делает наш президент, а также не пытаться присваивать то, что построено трудом народа и на бюджетные средства». Он также выразил удивление тем, что депутаты «Единой России» на встречах с избирателями выступают за отставку министра М. Зурабова, а в Думе голосуют против его отставки! По мнению лидера «Справедливой России», надо не только отправить в отставку Зурабова, но и поставить во главе Минздрава человека с медицинским образованием, который «умеет и понимает, как лечить людей, а не только распределять деньги, как это делает господин Зурабов».

 С. Миронов выступил за «принятие в стране Социального кодекса, который включал бы в себя минимальный социальный стандарт. Речь идет о том, что человеку положено и что государство обязано ему дать. Размер пенсии должен составлять в России не менее 50% от зарплаты, и чем дольше человек работал, тем выше у него должна быть пенсия. Сейчас и пенсионеры запутались, и пенсионный фонд, и люди получают меньше, чем заработали. Государство недоплачивает своим гражданам порядка 60 процентов. У нас зарплата составляет 22% от ВВП, в то время как в европейских странах этот показатель составляет 60–80 процентов».

 Лидер фракции «Спра­вед­ливой России» Александр Баба­ков заявил, что его партия предлагает «повысить и пенсионное обеспечение работников бюджетной сферы, в частности, в образовании и здравоохранении, приравняв их по статусу к госслужащим».

О доступности жилья должно позаботиться государство

 ТАКЖЕ Сергей Миронов сообщил, что Совет Федерации 6 июля учредил Комиссию по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству: «Приоритет будет отдан решению проб­лем обеспечения наших граждан доступным жильем. Комиссия будет инициировать принятие тех или иных законопроектов с тем, чтобы граждане России в абсолютном большинстве были бы обеспечены нормальным жильем: его должны иметь все граждане страны, а не только богатые.

 В первую очередь речь идет об обеспечении социальным жильем, когда государство строит квартиры и сдает их в социальный наем нуждающимся гражданам, поскольку у большинства россиян нет возможности приобрести квартиру. Комиссия разработает законопроект о строительной госкорпорации, которая займется массовым строительством жилья», – заявил лидер «Справедливой России».

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