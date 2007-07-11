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Аллу Гербер – в Общественную палату?

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

Аллу Гербер – в Общественную палату?
Алла Гербер

  Президент фонда «Холокост» и депутат Госдумы 1994–95 годов от «Выбора России» 75-летняя А. Гербер может стать членом Общественной палаты РФ.

 В ПРЕЖНИЕ годы Алла Ефремовна прославилась борьбой с так называемыми русскими фашистами, к числу которых она относила всех противников Гайдара и Чубайса (даже таких прокремлевских деятелей, как В. Жириновский).

 Осенью 2007 г. состав Общественной палаты будет обновлен, и в «верхах» родилась идея пополнить ее «либералами», особенно из числа тех, кто недолюбливает «левую» и патриотическую оп­позиции. Ведь таких ультра-либералов, как А. Гербер, даже и уговаривать нападать на КПРФ, «Справедливую Россию» или НБП Лимонова не надо: она сама с удовольствием будет обвинять их во всех смертных грехах.

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