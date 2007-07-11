Регионы. «Единая Россия»
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
Благодаря В. Вексельбергу ЕР выделит Коми в отдельный список?
КАК ранее заявлял лидер «Единой России» (ЕР) Б. Грызлов, в списке партии власти Коми, Архангельская область и Ненецкий округ будут объединены в одну региональную группу. Однако власти Коми добиваются выделения республики в отдельный региональный список, который должны возглавить президент В. Торлопов, спикер М. Истиховская и сенатор Е. Трофимов.
По слухам, в последнее время кроме властей Коми эту схему поддерживает и возглавляемая В. Вексельбергом компания «Ренова», которая очень дружит c руководством республики и таким образом надеется провести в Госдуму своих людей.
Ш. Тарпищев поведет на выборы мордовских единороссов
В АДМИНИСТРАЦИИ Мордовии составили региональный список ЕР на выборы в Госдуму. Возглавят его, как и ожидалось, президент Н. Меркушкин, депутат Госдумы и бывший вице-премьер Мордовии В. Гришин. А вот на третьем и четвертом местах оказались неожиданные фигуры. Это замминистра транспорта РФ А. Мишарин, а также член Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Федерации тенниса РФ Ш. Тарпищев. Его избрание в Думу будет своего рода наградой за успешно проведенный конкурс в МОК по избранию Сочи местом проведения Олимпиады-2014.
«Рособоронэкспорт» и «СОК» борются за самарский список
В МОСКВУ представлены два варианта списков ЕР по Самарской области (неразбериха усиливается тем, что в самой области не один, а три региональных списка). Один составлен в администрации губернатора К. Титова, другой – в местном политсовете ЕР. Однако, по мнению аналитиков, за губернаторским списком стоит компания «Рособоронэкспорт» (контролирующая 51% акций АвтоВАЗа), а за списком политсовета – автомобильная группа «СОК». В частности, во втором варианте списка на первом месте появился местный одномандатник А. Иванов, который до недавнего времени возглавлял независимый профсоюз АвтоВАЗа и считался организатором забастовок против назначенного «Рособоронэкспортом» руководства.
Тульские бизнесмены вытесняют Коржакова
В ТУЛЬСКОЙ обладминистрации уже составили предвыборный список ЕР. Первое место в нем займет губернатор В. Дудка (несмотря на то, что он назначен лишь в 2005 г. и еще не успел добиться высокой популярности). Об этом рассказал в интервью «Аргументам неделi» один из депутатов Тульской облдумы.
Второе место решено отдать депутату Госдумы, владельцу «Промышленно-металлургического холдинга» Б. Зубицкому. Третье место досталось также бизнесмену и депутату Госдумы Д. Савельеву. До избрания депутатом он возглавлял региональные подразделения «ЛУКойла» (в 1994–97 гг.) и «Транснефть» (в 1998–99 гг.).
Не удивительно, что в такой ситуации для третьего депутата-единоросса от Тульской области А. Коржакова осталось, в лучшем случае, 4-е место.
А. Хинштейн оттеснил лидера нижегородских единороссов
В НИЖЕГОРОДСКОЙ администрации завершено составление списка регионального отделения ЕР: возглавят его, как и ожидалось, губернатор В. Шанцев и мэр В. Булавинов. А вот на третье место неожиданно «вырвался» журналист и депутат А. Хинштейн. В 2003 г. он был выдвинут для того, чтобы «замочить» одного из вероятных победителей по одномандатному округу. Но критика оппонента оказалась столь талантливой, что победителем неожиданно стал сам г-н Хинштейн. В этот раз журналисту вновь удалось победить влиятельного нижегородца – главу нижегородской ЕР С. Некрасова, которого г-н Хинштейн «отодвинул» в списке его же партии на 4-е место.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес