«Москва, прозрей! Цены все злей!»

ПОД таким лозунгом 3 июля в Екатеринбурге прошел митинг протеста против роста цен и тарифов. Организатором его выступил депутат Госдумы, лидер свердловского СПС Антон Баков. В акции протеста приняло участие более 5 тыс. человек: работники бюджетных отраслей, студенты и пенсионеры. Люди держали в руках лозунги «Экономика растет – а народ лапу сосет!», «Дутые цены – признак измены!», «Фрадков рубит «капусту» – а в карманах пусто!» и «Высокая зар­плата – вранье Роскомстата!».

Выступая на митинге, Антон Баков заявил: «Я объехал уже всю страну и везде спрашиваю простых людей: что растет быстрее – зарплаты и пенсии или цены? Все отвечают: цены!» По его мнению, власть не слышит народ, когда рассказывает нам об экономическом росте и улучшении жизни населения. «Роскомстат замалчивает реальный рост цен, опережающий рост пенсий и зар­плат. Но реальная жизнь миллионов людей ухудшается», – считает г-н Баков. Он заявил, что Екатеринбург стал первым городом, в котором проходит такой митинг, но далее акции протеста против замалчивания роста цен СПС проведет по всей стране.

Кстати, Антон Баков является также секретарем Федерального политсовета СПС по электоральной политике. Именно он руководил всеми успешными для СПС избирательными кампаниями последних лет. Сейчас же эксперты сходятся во мнении, что под лозунгами борьбы с ростом цен СПС вполне может преодолеть 7% и на думских выборах.