//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Ограничивать и не пущать

Депутаты завершили работу законодательными ужесточениями

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ Дума России закрыла парламентский сезон – 2007.

 В последний пленарный день (официально сессия завершится на этой неделе с окончанием работы депутатов в регионах) законодатели приняли по­правки в нескольких самых обсуждаемых проектах. В их числе – автодорожная часть Кодекса об административных правонарушениях (КОаП) и закон об экстремизме. Оба изменились в сторону усиления ответственности за соответствующие правонарушения.

 Самая радикальная поправка в 12-ю главу КОаП заключается в введении административного ареста на 15 суток. Эта мера, в частности, применима к водителям без прав или к тем из них, кто отказался пройти медосвидетельствование. Минимальный штраф недобросовестного водителя – 100 рублей. Максимальный – 5 тыс. рублей. Оппозиция восприняла закон критично.

 – Главной работой ГИБДД все-таки остается не организация движения, а пресловутый принцип – ограничивать или не пущать, – разочарованно констатировал депутат Виктор Кузнецов (КПРФ). А праведный принцип презумп­ции невиновности, по словам его коллеги Виктора Похмелкина («Справедливая Россия»), тот вообще стал жертвой нового закона. Г-н Похмелкин пояснил, что этот юридический «прокол» проявится вместе с системой фото- и видео­наблюдения, вводимой одним из положений нормы. Оборудование в автоматическом режиме будет фиксировать нарушения ПДД, а «автовладельцам потом придется доказывать, что не они сидели в тот момент за рулем»...

 По мнению В. Похмелкина, любое ужесточение наказания работает только при условии равенства граждан перед законом. Депутатский же корпус не сделал ничего для обеспечения такого «подлинного равенства».

 – Мы поставили телегу впереди лошади. Вместо того чтобы реформировать неэффективную систему управления безопасностью дорожного движения, мы начали с усиления ответственности…

 И все же большинство законодателей уверовало в перспективу автопорядка, отдав в поддержку инициативы 304 голоса.

 Другой законопроект – об ужесточении наказания за экстремизм – думская оппозиция столь же решительно отвергла. По мнению левоцентристов, экстремистов всех мастей действительно нужно сурово карать. Особенно за организацию погромов и призывы разобраться с иноверцами и инородцами. К тому же, если в преступления вовлечены подростки. Однако публичная клевета в адрес высоких чиновников – аспект чисто политический, а не экстремистский, как сказано в законе. «Выходит, социальные протесты граждан тоже будут запрещены», – возмущался коммунист Виктор Илюхин.

 – Любого несогласного с нынешней властью могут обвинить в том, что он по экстремистским мотивам критикует эту власть. Речь идет о том, чтобы заткнуть рот…

 Фракции КПРФ и «Справедливая Россия» не сомневаются, что теперь все неугодные властям политические силы «благодаря» драконовскому законопроекту окажутся «под колпаком».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не навязывать гражданам своей страны идею «русского мира». Недавно он заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. О сути - Анатолий ВАССЕРМАН...

//В мире

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по поводу угроз министра иностранных дел Украины Павла Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник» для России. Иван Чихаев: заявление Климкина продиктовано бессилием.

//В мире

СМИ: Вашингтон пытается помешать арабским странам восстановить отношения с Асадом

СМИ: Вашингтон пытается помешать арабским странам восстановить отношения с Асадом

В СМИ в воскресенье появилась информация о том, что власти Соединенных Штатов Америки всеми силами пытаются помешать арабским странам восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Такого Украина еще не помнит: сразу 44 кандидата баллотируются на пост Президента. В жаркой предвыборной гонке, как показывают рейтинги, активно соревнуются между собой «народные любимчики» Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

//В мире

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР разгромили позиции украинских военных пол Мариуполем в ответ на новые атаки территории республики со стороны противника. Соответствующую информацию озвучили в армии непризнанного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

3 марта сего года состоялись парламентские выборы. Разумеется, подсчет голосов продлился до утра 4 марта. По предварительным данным первое место в Рийгикогу заняла Партия реформ с результатом 31,5 %.

//Наука

Назван продукт, снижающий риск возникновения воспалений и рака

Назван продукт, снижающий риск возникновения воспалений и рака

Сотрудники Университета Тафтса (США) недавно провели исследование и выявили продукт, который способен снизить риск развития различных воспалений, жировой болезни печени, а также онкологии.

//Общество

8 Марта — хорошо, что только раз в году

8 Марта — хорошо, что только раз в году

Будем смотреть правде в глаза: женский праздник и весенний день 8 Марта для мужчин хорош лишь тем, что бывает раз в году. Предлагаем улыбнуться суровой реальности Международного женского дня, прочитав эти четверостишия.

//Общество

«СРОслизь» и «Спёрбанк» - дуэт и пируэт!

«СРОслизь» и «Спёрбанк» - дуэт и пируэт!

Работая над материалом по Юго-Западному банку «Сбербанк России» (Ростов-на-Дону), редакция открыла для себя еще несколько интересных фактов, которые вызвали такое недоумение у журналистов, что мы провели новое журналистское расследование.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//В мире

Озвучен прогноз о взятии ополченцами Киева в случае наступления ВСУ на Донбасс

Озвучен прогноз о взятии ополченцами Киева в случае наступления ВСУ на Донбасс

Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР возьмут Киев, если Вооруженные силы Украины пойдут в наступление на Донбасс. Такое заявление некоторое время назад сделал политический эксперт Дмитрий Куликов.

//Новости СМИ2

//В мире

В Совфеде прокомментировали заявление об "опасности" китайских ракет для России

В Совфеде прокомментировали заявление об "опасности" китайских ракет для России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник утром, 4 марта, оценил новость о том, что китайские ракеты якобы угрожают Российской Федерации.

//Политика

В Черногории тысячи людей на митингах требуют отставки президента

В Черногории тысячи людей на митингах требуют отставки президента

Участники массовой акции протеста, проходившей накануне в Подгорице, потребовали отставки президента Мило Джукановича, премьера Душко Марковича и других членов руководства страны до 15 марта.

//Происшествия

В Москве грабители сняли с подростка кроссовки за 27 тысяч рублей

В Москве грабители сняли с подростка кроссовки за 27 тысяч рублей

В Москве злоумышленники напали на школьника и сняли с него дорогие кроссовки. Согласно последней информации источников, вооруженное разбойное нападение произошло в северо-западной части столицы.

//Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева заработала синяк благодаря Сергею Лазареву

Лера Кудрявцева заработала синяк благодаря Сергею Лазареву

Известная телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ее бывший возлюбленный - певец Сергей Лазарев - поставил ей синяк. Об этом теледива рассказала своим подписчикам в Instagram.

//Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева показала трогательное фото с Садальским

Актриса Татьяна Васильева показала трогательное фото с Садальским

Известной российской актрисе Татьяне Васильевой 28 февраля исполнилось 72 года. С праздником артистку поздравил ее друг Станислав Садальский, трогательную фотографию с которым опубликовала именинница.

//Общество

Назван возможный ответ России на случай проведения США операции «Троянский конь»

Назван возможный ответ России на случай проведения США операции «Троянский конь»

Отечественный эксперт Алексей Леонков рассказал, как отреагирует Россия, если Соединенные Штаты решат провести против нее операцию «Троянский конь». Соответствующее заявление аналитик сделал в беседе со СМИ.

//Новости партнеров

//Происшествия

У станции метро "Выхино" столкнулись два рейсовых автобуса

У станции метро "Выхино" столкнулись два рейсовых автобуса

Утром в понедельник, 4 марта, у станции "Выхино" Московского метрополитена столкнулись два рейсовых автобуса. Транспортные средства не смогли разъехаться неподалеку от входа в столичную подземку.

//В мире

Посольство России в Венесуэле: Хуан Гуаидо является самозванцем

Посольство России в Венесуэле: Хуан Гуаидо является самозванцем

Посольство Российской Федерации в Каракасе в понедельник назвало самозванцем спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, который ранее провозгласил себя временным главой государства.

//Армия

На британских подлодках расширят люки для располневших моряков

На британских подлодках расширят люки для располневших моряков

Депутат палаты Лордов британского парламента предложил увеличить размер люков на подводных лодках из-за большого количества военнослужащих, страдающих избыточным весом, сообщает Daily Star.

//Происшествия

Аферисты похитили у 80-летнего жителя Москвы 150 тысяч рублей

Аферисты похитили у 80-летнего жителя Москвы 150 тысяч рублей

Аферисты похитили у 80-летнего жителя Москвы 149 тысяч рублей. Согласно последним данным источников, мошенники позвонили мужчине 1939 года рождения по телефону и сообщили, что ему положена компенсация.

//Происшествия

На юго-западе Москвы машина сбила двух пешеходов

На юго-западе Москвы машина сбила двух пешеходов

Утром в понедельник, 4 марта, на юго-западе Москвы автомобиль сбил сразу двух пешеходов. Информацию о дорожно-транспортном происшествии ранее сегодня предоставили в столичном управлении ГИБДД.

//Происшествия

Пассажира ранили ножом в петербургском метро

Пассажира ранили ножом в петербургском метро

В вагоне петербургского метро неизвестный ранил ножом пассажира. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 4 марта, в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры