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Красноярский преемник

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 НА 13 июля запланирована встреча В. Путина и губернатора Красноярского края А. Хлопонина. К ней привлечено пристальное внимание всего экспертного сообщест­ва. Дело в том, что кандидатуру г-на Хлопонина нет-нет да и упомянут в качестве возможного преемника на высшую должность. О некоем губернаторе намекал и В. Путин на одной из пресс-конференций.

 Реально же самый малый намек на такую возможность делает ситуацию с «преемником» еще более запутанной.

 Но все может обернуться и по-другому. Специалисты давно утверждают, что г-н Хлопонин – человек весьма перспективный и пора бы ему уже в Моск­ву. Таким повышением вполне может стать должность главы Администрации президента. Нынешний ее руководитель С. Собянин все больше задейст­вован на организации выборов. Он является главным кандидатом на руководство так называемого внутреннего штаба, где будут решаться вопросы на уровне регионов. А в губернаторских кругах г-н Собянин –  персона весьма авторитетная.

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