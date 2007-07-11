Красноярский преемник

НА 13 июля запланирована встреча В. Путина и губернатора Красноярского края А. Хлопонина. К ней привлечено пристальное внимание всего экспертного сообщест­ва. Дело в том, что кандидатуру г-на Хлопонина нет-нет да и упомянут в качестве возможного преемника на высшую должность. О некоем губернаторе намекал и В. Путин на одной из пресс-конференций.

Реально же самый малый намек на такую возможность делает ситуацию с «преемником» еще более запутанной.

Но все может обернуться и по-другому. Специалисты давно утверждают, что г-н Хлопонин – человек весьма перспективный и пора бы ему уже в Моск­ву. Таким повышением вполне может стать должность главы Администрации президента. Нынешний ее руководитель С. Собянин все больше задейст­вован на организации выборов. Он является главным кандидатом на руководство так называемого внутреннего штаба, где будут решаться вопросы на уровне регионов. А в губернаторских кругах г-н Собянин – персона весьма авторитетная.