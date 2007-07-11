Зампред «Яблока» ушла в «Справедливую Россию»
№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]
ФОРМИРОВАНИЕ списка «Справедливой России» (СР) в самом разгаре. И председатель Совета Федерации С. Миронов ведет активную работу по наполнению списка своей партии известными политиками. Переговоры ведутся со всеми, кто имеет какой-либо политический вес и авторитет как в масштабах страны, так и в отдельных регионах.
Например, в июне в список СР согласилась войти популярная в Москве и области депутат Госдумы Г. Хованская, прославившаяся своей критикой нового Жилищного кодекса. До недавнего времени она была зампредом «Яблока». Еще в июле 2006 г. она призналась в интервью «Аргументам неделi», что «положительно относится к партии С. Миронова: ее московское отделение возглавляет моя хорошая знакомая и бывшая коллега по Мосгордуме И. Рукина. Позиции наших партий близки не только по теме социальной защиты, но и по экологической проблематике».
Говорят, переговоры с СР пытались вести даже С. Глазьев и алтайский одномандатник В. Рыжков, но их попытки получить места в списке не увенчались успехом. Впрочем, и без них в СР за последние полгода вступили уже 10 довольно популярных в своих регионах депутатов (об этом читайте в статье «С чем Справедливая Россия» идет на выборы»).
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