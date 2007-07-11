//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Кого поддержит А. Тулеев?

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 КЕМЕРОВСКИЙ губернатор А. Тулеев, как и в 2003 г., возглавит региональный список «Единой России» (ЕР). В то же время он выступил против переизбрания в Госдуму двух кемеровских одномандатников. В 1999–2003 гг. он их активно поддерживал – координатора ЕР по Сибири кемеровского депутата С. Неверова и члена КПРФ Н. Останину.

 Поводом для отказа им в доверии стал конфликт, возникший при выяснении виновников недавних аварий на шахтах, в которых Ростехнадзор во главе с К. Пуликовским обвинил власти Кузбасса. В ответ по кемеровскому ТВ пошли сюжеты с резкой критикой в адрес г-на Пуликовского, в ведомстве которого будто бы «процветает коррупция». И вот в этой «войне не на жизнь, а на смерть» некогда верные тулеевцы Неверов и Останина «объединились вместе с Ростехнадзором» – именно так выглядит ситуация по словам самого г-на Тулеева.

 Однако центральный исполком «Единой России» настаивает, что С. Неверов должен занять в кемеровском списке ЕР одно из проходных мест: если не 3-е,
то хотя бы 4-е. В результате губернатор будто бы уже начал переговоры со «Справедливой Россией». Говорят, на последней встрече с С. Мироновым он пообещал, что «Справедливая Россия» получит в Кузбассе 30–40%. Тем более, что кемеровское отделение СР еще в марте возглавила советник Тулеева, бывший вице-губернатор по социальным вопросам
Н. Неворотова.

 При этом сам А. Тулеев все равно будет возглавлять список единороссов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не навязывать гражданам своей страны идею «русского мира». Недавно он заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. О сути - Анатолий ВАССЕРМАН...

//В мире

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по поводу угроз министра иностранных дел Украины Павла Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник» для России. Иван Чихаев: заявление Климкина продиктовано бессилием.

//В мире

СМИ: Вашингтон пытается помешать арабским странам восстановить отношения с Асадом

СМИ: Вашингтон пытается помешать арабским странам восстановить отношения с Асадом

В СМИ в воскресенье появилась информация о том, что власти Соединенных Штатов Америки всеми силами пытаются помешать арабским странам восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Такого Украина еще не помнит: сразу 44 кандидата баллотируются на пост Президента. В жаркой предвыборной гонке, как показывают рейтинги, активно соревнуются между собой «народные любимчики» Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

//В мире

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР разгромили позиции украинских военных пол Мариуполем в ответ на новые атаки территории республики со стороны противника. Соответствующую информацию озвучили в армии непризнанного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

3 марта сего года состоялись парламентские выборы. Разумеется, подсчет голосов продлился до утра 4 марта. По предварительным данным первое место в Рийгикогу заняла Партия реформ с результатом 31,5 %.

//В мире

В сети обсуждают фото Порошенко с пятилитровой бутылью на мероприятии в Одессе

В сети обсуждают фото Порошенко с пятилитровой бутылью на мероприятии в Одессе

В сети обсуждают фото президента Украины Петра Порошенко с пятилитровой бутылью на мероприятии в Одессе. Порошенко принимал участие в заседании Совета регионального развития Одесской области.

//Метеоновости

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Март для столичного региона считается скорее зимним месяцем. Однако синоптики прогнозируют жителям Москвы и Московской области теплые мартовские праздники, сообщили в Гидрометцентре.

//Происшествия

У станции метро "Выхино" столкнулись два рейсовых автобуса

У станции метро "Выхино" столкнулись два рейсовых автобуса

Утром в понедельник, 4 марта, у станции "Выхино" Московского метрополитена столкнулись два рейсовых автобуса. Транспортные средства не смогли разъехаться неподалеку от входа в столичную подземку.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//В мире

Посольство России в Венесуэле: Хуан Гуаидо является самозванцем

Посольство России в Венесуэле: Хуан Гуаидо является самозванцем

Посольство Российской Федерации в Каракасе в понедельник назвало самозванцем спикера оппозиционного парламента Венесуэлы Хуана Гуаидо, который ранее провозгласил себя временным главой государства.

//Новости СМИ2

//Армия

На британских подлодках расширят люки для располневших моряков

На британских подлодках расширят люки для располневших моряков

Депутат палаты Лордов британского парламента предложил увеличить размер люков на подводных лодках из-за большого количества военнослужащих, страдающих избыточным весом, сообщает Daily Star.

//Наука

Назван продукт, снижающий риск возникновения воспалений и рака

Назван продукт, снижающий риск возникновения воспалений и рака

Сотрудники Университета Тафтса (США) недавно провели исследование и выявили продукт, который способен снизить риск развития различных воспалений, жировой болезни печени, а также онкологии.

//Происшествия

Аферисты похитили у 80-летнего жителя Москвы 150 тысяч рублей

Аферисты похитили у 80-летнего жителя Москвы 150 тысяч рублей

Аферисты похитили у 80-летнего жителя Москвы 149 тысяч рублей. Согласно последним данным источников, мошенники позвонили мужчине 1939 года рождения по телефону и сообщили, что ему положена компенсация.

//Происшествия

На юго-западе Москвы машина сбила двух пешеходов

На юго-западе Москвы машина сбила двух пешеходов

Утром в понедельник, 4 марта, на юго-западе Москвы автомобиль сбил сразу двух пешеходов. Информацию о дорожно-транспортном происшествии ранее сегодня предоставили в столичном управлении ГИБДД.

//Происшествия

Пассажира ранили ножом в петербургском метро

Пассажира ранили ножом в петербургском метро

В вагоне петербургского метро неизвестный ранил ножом пассажира. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 4 марта, в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

//В мире

В Китае археологи откопали древний «эликсир бессмертия»

В Китае археологи откопали древний «эликсир бессмертия»

Археологи нашли в провинции Хэнань в центральной части Китая бронзовый кувшин с жидкостью, считавшейся во времена династии Западная Хань "эликсиром бессмертия". Об этом сообщает агентство Синьхуа.

//Новости партнеров

//Происшествия

У роддома в Петербурге неизвестный открыл стрельбу, пострадал человек

У роддома в Петербурге неизвестный открыл стрельбу, пострадал человек

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу у родильного дома в Московском районе Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию утром в понедельник, 4 марта, предоставил осведомленный источник.

//В мире

Россия отправила в КНДР 2 тысячи тонн пшеницы

Россия отправила в КНДР 2 тысячи тонн пшеницы

Из России в КНДР в качестве гуманитарной помощи было доставлено более 2 тысяч тонн пшеницы. Соответствующую информацию в понедельник, 4 марта, предоставили в посольстве РФ в Северной Корее.

//Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза ответила на вопрос о самом главном в жизни

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза ответила на вопрос о самом главном в жизни

Пятилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина ответила на вопрос о самом главном в жизни. Лиза без запинки ответила: "Мама, папа, няни, Оксана. И вообще — вся семья главное".

//В мире

Медведев о предвыборной кампании на Украине: "Правящему режиму есть что скрывать?"

Медведев о предвыборной кампании на Украине: "Правящему режиму есть что скрывать?"

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев убежден, что кампания по выборам президента на Украине проходит с "грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм".

//В мире

В Букингемском дворце рассказали, как герцогиня Меган планирует воспитывать ребенка

В Букингемском дворце рассказали, как герцогиня Меган планирует воспитывать ребенка

Пресс-секретарь Букингемского дворца после волны слухов, которые появились в СМИ, выступил с официальным заявлением о том, как герцогиня Сассекская Меган планирует воспитывать своего первенца.

//В мире

Гуаидо пригрозил правительству Венесуэлы "карами" в случае своего ареста

Гуаидо пригрозил правительству Венесуэлы "карами" в случае своего ареста

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуаидо пригрозил правительству страны "карами" в случае своего ареста. Политик накануне подчеркнул, что при таком исходе он не исключает даже восстания.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры