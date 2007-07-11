ТРИУМФАТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО СЕЗОНА

Большинство политологов сходятся во мнении, что политический сезон 2006–2007 гг. закончился. Кое-кто называет его завершение триумфальным. Причин тому несколько.

ПЕРВОЕ. Резко ослабло оппозиционное Кремлю движение «Другая Россия». Оно так и не смогло создать единый фронт с так называемыми системными оппозиционными партиями. «Другую Россию» покинул и один из ее главных деятелей – Михаил Касьянов. То ли он испугался, то ли его или его бизнес хорошо купили, и он успокоился.

Одним словом, с такой «оппозицией» ни КПРФ, ни «Яблоко» с СПС, ни ЛДПР ничего общего иметь не захотели. Да еще Березовский «настучал» на «Другую Россию», что она борется с режимом на его деньги. Худшего подарка «другим» представить сложно.

Несомненно, оппозиция надеялась и на то, что встречи В. Путина с отцом и сыном Бушами в США закончатся антироссийским демаршем Вашингтона. А возможный провал кандидатуры Со­чи в Гватемале должен был окончательно испортить имидж Кремля. Произошло все с точностью до наоборот. Говорят, что В. Путин успокоил американцев, поделившись своими планами.

Второе. В. Путину удалось навязать Западу, и прежде всего США, такую внешнеполитическую повестку дня, которая выгодна Кремлю. Это – сотрудничество в вопросах ядерного разоружения, нераспространение ядерного оружия, урегулирование локальных конфликтов и отсутствие существенных претензий в проведении внутренней политики.

Третье. Решение членов МОК о проведении Олимпиады-2014 в России. Это стало очень болезненным пинком Кремля по той же прозападной российской оппозиции.

Чисто визуально завершение политического сезона было зафиксировано Дмитрием Медведевым в его интервью газете «Ведомости». В нем он заявил, что В. Путин назовет своего преемника осенью. То есть в начале уже следующего политического сезона.

Разумеется, эти победы несколько успокоили действующих политических игроков. Прежде всего – правящую партию. В ней заговорили о новых инициативах. Например – о формировании в недрах партии отраслевых отделов. Таких, какие были в ЦК КПСС. Считается, что это поможет в будущем эффективно контролировать работу правительства по выполнению решений уже будущего президента.

И последнее. Перед уходом в отпуск политологи все чаще говорят о первых федеральных тройках в партсписках главных партий. Последний вариант первой тройки «Единой России» мог бы выглядеть так: С. Иванов, Д. Медведев и Б. Грызлов. Аналитики сошлись в том, что даже при наличии двух «пропутинских» партий – «ЕР» и «Справедливой России» – два самых известных «преемника» их едва ли возглавят. «ЕР» уже дала понять, что хотела бы видеть у себя С. Иванова. А вот Д. Медведев едва ли возглавит список «Справедливой России». Там уже есть лидер – С. Миронов.

Вот и получается, что в «ЕР» могут оптом оказаться и будущий президент, и будущий премьер. А почему бы и нет? Последнее слово скажет съезд «ЕР».