ПОЧЕМУ УШЕЛ ИВАНОВ?

РУКОВОДИТЕЛЬ Совбеза Игорь Иванов уходит в отставку. Кому-то это может показаться грубоватым избавлением от ельцин­ского наследия, но дело совсем не в этом.

Г-н Иванов попросту не справился с возложенными обязанностями, и ему дали понять, что пора уходить. Во-первых, глава Совбеза не выполнил задание по разработке новой концепции национальной безопасности. Во-вторых, Совбез так и не довел до конца формирование новой военной доктрины, но и это не главное.

Глава Совбеза отвечал за переговоры с Ираном. Его тегеранский визави тоже секретарь Совбеза г-н Лориджани. Они регулярно обменивались визитами, вели переговоры. И здесь Иран обыграл нас по всем стать­ям. Были отвергнуты все наши предложения и упущено время. Как говорят специалисты, И. Иванов оказался слишком мягким человеком. Его взгляды на проблемы Ближнего Востока и Персидского залива несколько устарели. Он не смог проявить необходимую жесткость в отстаивании интересов России. Фактически он пошел у Ирана на поводу. А это вызвало большое недовольство в Вашингтоне: Москва обещала урезонить Иран с его ядерной программой путем переговоров. Обещала, а не сделала!

Словом, Совбез так и не стал мозговым центром, и статус его, как говорят, – «ниже плинтуса». Из последних промахов: там заранее не просчитали ни развитие событий в Палестине, ни бунта талибов в Пакистане. И что придется делать, если к власти в ядерном Пакистане придут талибы?

Пока единственным кандидатом на должность главы СБ остается Б. Грызлов. Но он явно не выражает восторгов по этому поводу.