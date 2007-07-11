//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

ПОЧЕМУ УШЕЛ ИВАНОВ?

№ 28(62) от 12.07.2007 [«Аргументы Недели », отдел политики ]

 РУКОВОДИТЕЛЬ Совбеза Игорь Иванов уходит в отставку. Кому-то это может показаться грубоватым избавлением от ельцин­ского наследия, но дело совсем не в этом.

 Г-н Иванов попросту не справился с возложенными обязанностями, и ему дали понять, что пора уходить. Во-первых, глава Совбеза не выполнил задание по разработке новой концепции национальной безопасности. Во-вторых, Совбез так и не довел до конца формирование новой военной доктрины, но и это не главное.

 Глава Совбеза отвечал за переговоры с Ираном. Его тегеранский визави тоже секретарь Совбеза г-н Лориджани. Они регулярно обменивались визитами, вели переговоры. И здесь Иран обыграл нас по всем стать­ям. Были отвергнуты все наши предложения и упущено время. Как говорят специалисты, И. Иванов оказался слишком мягким человеком. Его взгляды на проблемы Ближнего Востока и Персидского залива несколько устарели. Он не смог проявить необходимую жесткость в отстаивании интересов России. Фактически он пошел у Ирана на поводу. А это вызвало большое недовольство в Вашингтоне: Москва обещала урезонить Иран с его ядерной программой путем переговоров. Обещала, а не сделала!

 Словом, Совбез так и не стал мозговым центром, и статус его, как говорят, – «ниже плинтуса». Из последних промахов: там заранее не просчитали ни развитие событий в Палестине, ни бунта талибов в Пакистане. И что придется делать, если к власти в ядерном Пакистане придут талибы?

 Пока единственным кандидатом на должность главы СБ остается Б. Грызлов. Но он явно не выражает восторгов по этому поводу.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

«Договор об образовании Союзного государства РФ и Белоруссии можно дополнить без референдумов»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не навязывать гражданам своей страны идею «русского мира». Недавно он заявил, что объединение РФ и Белоруссии зависит от воли народов этих стран. О сути - Анатолий ВАССЕРМАН...

//В мире

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по угрозам Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

Эксперты высказались по поводу угроз министра иностранных дел Украины Павла Климкина превратить Черное море в «Бермудский треугольник» для России. Иван Чихаев: заявление Климкина продиктовано бессилием.

//В мире

СМИ: Вашингтон пытается помешать арабским странам восстановить отношения с Асадом

СМИ: Вашингтон пытается помешать арабским странам восстановить отношения с Асадом

В СМИ в воскресенье появилась информация о том, что власти Соединенных Штатов Америки всеми силами пытаются помешать арабским странам восстановить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Украинские лебедь, рак и щука: кто станет президентом?

Такого Украина еще не помнит: сразу 44 кандидата баллотируются на пост Президента. В жаркой предвыборной гонке, как показывают рейтинги, активно соревнуются между собой «народные любимчики» Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

//В мире

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР ответили на удары ВСУ разгромом позиций военных Украины под Мариуполем

Бойцы ДНР разгромили позиции украинских военных пол Мариуполем в ответ на новые атаки территории республики со стороны противника. Соответствующую информацию озвучили в армии непризнанного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

Выборы в Эстонии: что изменится для русскоязычных жителей?

3 марта сего года состоялись парламентские выборы. Разумеется, подсчет голосов продлился до утра 4 марта. По предварительным данным первое место в Рийгикогу заняла Партия реформ с результатом 31,5 %.

//В мире

В сети обсуждают фото Порошенко с пятилитровой бутылью на мероприятии в Одессе

В сети обсуждают фото Порошенко с пятилитровой бутылью на мероприятии в Одессе

В сети обсуждают фото президента Украины Петра Порошенко с пятилитровой бутылью на мероприятии в Одессе. Порошенко принимал участие в заседании Совета регионального развития Одесской области.

//Метеоновости

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Синоптики рассказали о погоде 8 марта

Март для столичного региона считается скорее зимним месяцем. Однако синоптики прогнозируют жителям Москвы и Московской области теплые мартовские праздники, сообщили в Гидрометцентре.

//Происшествия

На юго-западе Москвы машина сбила двух пешеходов

На юго-западе Москвы машина сбила двух пешеходов

Утром в понедельник, 4 марта, на юго-западе Москвы автомобиль сбил сразу двух пешеходов. Информацию о дорожно-транспортном происшествии ранее сегодня предоставили в столичном управлении ГИБДД.

//Новости партнеров

//Общество

Пропаганда 2.0

Пропаганда 2.0

Наши граждане всегда были субъектом государственной пропаганды. Как говорится – дело привычное. Особенно для российских граждан.  Понятно, если государственные институты делают это для поднятия патриотизма. Но в последнее время случаются выбросы этой самой пропаганды, которые наводят на мысль – а кто заказывает музыку?

//Происшествия

Пассажира ранили ножом в петербургском метро

Пассажира ранили ножом в петербургском метро

В вагоне петербургского метро неизвестный ранил ножом пассажира. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 4 марта, в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

//Новости СМИ2

//В мире

В Китае археологи откопали древний «эликсир бессмертия»

В Китае археологи откопали древний «эликсир бессмертия»

Археологи нашли в провинции Хэнань в центральной части Китая бронзовый кувшин с жидкостью, считавшейся во времена династии Западная Хань "эликсиром бессмертия". Об этом сообщает агентство Синьхуа.

//Происшествия

У роддома в Петербурге неизвестный открыл стрельбу, пострадал человек

У роддома в Петербурге неизвестный открыл стрельбу, пострадал человек

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу у родильного дома в Московском районе Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию утром в понедельник, 4 марта, предоставил осведомленный источник.

//В мире

Россия отправила в КНДР 2 тысячи тонн пшеницы

Россия отправила в КНДР 2 тысячи тонн пшеницы

Из России в КНДР в качестве гуманитарной помощи было доставлено более 2 тысяч тонн пшеницы. Соответствующую информацию в понедельник, 4 марта, предоставили в посольстве РФ в Северной Корее.

//Шоу-бизнес

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза ответила на вопрос о самом главном в жизни

Дочь Пугачевой и Галкина Лиза ответила на вопрос о самом главном в жизни

Пятилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина ответила на вопрос о самом главном в жизни. Лиза без запинки ответила: "Мама, папа, няни, Оксана. И вообще — вся семья главное".

//В мире

Медведев о предвыборной кампании на Украине: "Правящему режиму есть что скрывать?"

Медведев о предвыборной кампании на Украине: "Правящему режиму есть что скрывать?"

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев убежден, что кампания по выборам президента на Украине проходит с "грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм".

//В мире

В Букингемском дворце рассказали, как герцогиня Меган планирует воспитывать ребенка

В Букингемском дворце рассказали, как герцогиня Меган планирует воспитывать ребенка

Пресс-секретарь Букингемского дворца после волны слухов, которые появились в СМИ, выступил с официальным заявлением о том, как герцогиня Сассекская Меган планирует воспитывать своего первенца.

//Новости партнеров

//В мире

Гуаидо пригрозил правительству Венесуэлы "карами" в случае своего ареста

Гуаидо пригрозил правительству Венесуэлы "карами" в случае своего ареста

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуаидо пригрозил правительству страны "карами" в случае своего ареста. Политик накануне подчеркнул, что при таком исходе он не исключает даже восстания.

//Шоу-бизнес

Композитор Игорь Крутой признался, что с детства не слышит одним ухом

Композитор Игорь Крутой признался, что с детства не слышит одним ухом

Известный российский композитор Игорь Крутой на днях сделал признание, которое поразило его поклонников. Согласно последней информации, музыкант с самого детства ничего не слышит левым ухом.

//В мире

Минобороны Германии: китайские ракеты могут представлять угрозу для России

Минобороны Германии: китайские ракеты могут представлять угрозу для России

Глава министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в минувшее воскресенье сделала важное заявление. По ее словам, "китайские ракеты" могут представлять серьезную угрозу для Российской Федерации.

//Шоу-бизнес

Продюсер Александр Толмацкий сделал заявление о наследстве покойного Децла

Продюсер Александр Толмацкий сделал заявление о наследстве покойного Децла

Продюсер Александр Толмацкий отреагировал на заявление вдовы своего сына рэпера Децла Юлии. Толмацкий обнародовал свидетельство о рождении своего внука. В графе "отец" не вписано имя Кирилла Толмацкого.

//В мире

В Эстонии на парламентских выборах победила оппозиционная Партия реформ

В Эстонии на парламентских выборах победила оппозиционная Партия реформ

В Эстонии в воскресенье, 3 марта, состоялись парламентские выборы. Победу одержала право-либеральная оппозиционная Партия реформ Эстонии. Партия Каи Каллас получила 34 мандата в парламенте страны.

//В мире

В США в результате торнадо погибли 14 человек

В США в результате торнадо погибли 14 человек

Сегодня стало известно, что в результате торнадо, бушующего в американском штате Алабама, погибли 14 человек. Ранее СМИ сообщали о 10 жертвах стихии, среди которых был восьмилетний ребенок.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры