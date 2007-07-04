Чубайс ударился в буддизм?

Как сообщают источники «Аргументов неделi» в РАО «ЕЭС России», главный энергетик страны А. Чубайс уже несколько лет будто бы сильно интересуется буддизмом. Особенно той его формой (ламаизмом), которая распространена в российских Бурятии, Калмыкии и Туве.

ГОСПОДИН А. Чубайс якобы регулярно участ­вует в экспедициях-паломничествах к буддийским святыням, а его особым вниманием пользуется Иволгинский дацан, находящийся в 50 км от столицы Бурятии Улан-Удэ. Го­ворят, что года три тому назад А. Чубайс будто бы списал долги республики РАО «ЕЭС» за то, что президент Бурятии Л. Потапов договорился с руководством Иволгинского дацана, что А. Чубайса в индивидуальном порядке допустят к мощам особо чтимого ламы. Обычных верующих к этим мощам не допускали, открывая их для посещения лишь раз в несколько лет и по самым большим праздникам.

Другой источник в РАО «ЕЭС» говорит, что ничего не знает об интересе «шефа» к буддизму, но подтверждает интерес А. Чубайса к Бурятии. По словам источника, новый президент Бурятии (ранее томский вице-губернатор) В. Наговицын является «человеком Чубайса». И будто бы соблюдал интересы РАО «ЕЭС» в Томской области, способствуя «переключению» на близкие к РАО структуры коммунальных систем г. Томска и области в целом.