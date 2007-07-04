Казань бьется за статус

Госдума одобрила второй вариант внесенного президентом договора о разграничении предметов ведения и полномочий между Россией и Татарстаном. Напомним, что в феврале с.г. документ, закрепляющий особый статус республики, был также утвержден депутатами, но отклонен сенаторами. Теперь все (как вовлеченные в рабочий процесс, так и сторонние) наблюдатели прогнозируют безоговорочную поддержку проекта Советом Федерации. О таком развитии событий «АН» писали еще в феврале.

НАЛОЖИВ на договор вето зимой, члены верх­ней палаты (с подачи ее спикера Сергея Миронова) в основном ссылались на его противоречие Конституции и угрозу целостности страны. Мол, таким образом Татарстан подаст нежелательный пример другим национальным республикам в РФ. Однако и первоначальный, и нынешний варианты договора, по многочисленным заявлениям политиков, сводят его суть лишь к символическому признанию особого статуса республики. Цель – в укреплении предвыборных позиций центра и центристов в этом густонаселенном регионе. Равно как и курса самого президента Шаймиева.

Новации утвержденного варианта в том, что Татарстан будет выдавать своим жителям российские паспорта с вкладышем на татарском языке. Кроме того, кандидат на пост президента будет обязан владеть не только русским, но и титульным языком республики.

Что касается принятия закона в Совете Федерации, то специалисты весьма скептически оценивают возможность повторного сенаторского демарша. Они не исключают, что февральское вето СФ было всего лишь игрой в разделение властей. И она могла выглядеть довольно убедительно, если бы документ был действительно изменен в пользу нареканий Совфеда.

Тем временем председатель профильного комитета СФ по конституционному законодательству Юрий Шарандин продолжает считать договор «ненужным», поскольку все статусные отношения с Татарстаном уже урегулированы законодательно. Он убежден, что в отсутствии противоречий между договором и действующими законами документ будет утвержден как некая «вещь в себе». А если коллизии все же возникнут, то встанет резонный вопрос приоритетности между договором и федеральным законодательством.

Мила ПИВОВАРОВА