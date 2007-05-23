Похоже, российская пресса приобретает все большее влияние. По нашим сведениям, на основе публикаций в СМИ о деятельности местных чиновников руководство страны на федеральном уровне составило список глав российских городов. Речь идет о деятельности тех, о ком в прессе наиболее часто появлялись негативные статьи.

РАЗУМЕЕТСЯ, о любом мэре любого города сегодня пишут не только хорошее. Как правило, их обвиняют в подстраивании под себя местного бизнеса, связях с криминалом, протекционизме, злоупотреблении служебным положением. У кого-то этого «добра» меньше, у кого-то – больше…

По нашим сведениям, еще в конце ноября 2006 г. Ген­прокуратуре РФ предложено обратить внимание на наиболее часто упоминаемых персон и «принять по ним меры». Приведем полностью этот «черный список» мэров, а наши читатели сами определят, насколько он соответствует реальному положению дел.

В Северо-Западном федеральном округе (ФО) в список попали мэры: Мурманска – М. Савченко (в марте заведено уголовное дело на его двоюродного брата), Вологды – А. Якуничев, Пскова – М. Хоронен, Архангельска – А. Донской (заведено три дела) и Череповца – М. Ставровский (28 ноября досрочно ушел в отставку).

В Центральном ФО в «черный список» попали мэры: Рязани – Ф. Провоторов (в мае заведены два дела), Тулы – В. Могильников (ожидается досрочная отставка), Орла – А. Касьянов (член КПРФ, избравшийся мэром в марте 2006 г. против воли «Единой России»), Щербинки – С. Дубинин и Клина – А. Постригань.

В Приволжском ФО это мэр Самары В. Тархов (он и избрался-то мэром в октябре 2006 г., а уже через месяц его включили в «черный список»!), Ульяновска – С. Ермаков (в январе осужден помощник мэра), Толь­ятти – Н. Уткин (арестован в мае), Ижевска – В. Балакин (в декабре заведено дело на подчиненных), Набережных Челнов – И. Халиков.

На Юге России угодили в «черный список» мэр Волгограда Е. Ищенко (пытался опротестовать обвинения в свой адрес, но неудачно), Ставрополя – Д. Кузьмин (во главе с ним «Справедливая Россия» успешно разгромила «Единую» в марте 2007-го), Майкопа – Н. Пивоваров и Новочеркасска – А. Волков.

В Уральском ФО под угрозой оказались мэр Екатеринбурга А. Чернецкий (в мае возобновлено дело, проведены обыски), Кургана – А. Ельчанинов, Сургута – А. Сидоров (в январе заведено дело на подчиненных) и Стерлитамака – С. Ахметов.

В Сибирском ФО в «черный список» попали мэры: Новосибирска – В. Городецкий, Том­ска – А. Макаров (арестован в декабре), Иркутска – В. Якубовский, Абакана – Н. Булакин, Междуреченска – С. Щербаков.

Наконец, на Дальнем Востоке в списке числятся мэры: Владивостока – В. Николаев (арестован в фервале), Хабаровска – А. Соколов, Магадана – В. Печеный, Благовещенска – А. Мигуля (дело возбуждено в апреле) и Усть-Камчатска – Б. Невзоров.