Прокуратура останется без следователей

Председатель комитета Владимир Плигин заявил, что разделение полномочий между следователями и прокурорами будет способ­ствовать повышению независимости органов предварительного расследования.

Авторы, в частности, предлагают создать в органах прокуратуры специальный следственный комитет и вывести его из подчинения генпрокурора. Сформирован он будет на базе действующего штата следователей. А возглавит его первый заместитель генпрокурора, которого назначит Президент РФ.

- Сегодня генпрокурор сам вносит кандидатуры своих заместителей на утверждение Советом Федерации, - напомнил «АН» один из авторов законопроекта Алексей Волков (ЕР).

По словам депутата, назначение начальника следственного комитета президентом «отстранит генпрокурора от участия в следственном процессе». Волков сообщил, что новый документ рассматривался и на заседании другого профильного комитета - по безопасности. В нем принимал участие один из замов ген­прокурора. По информации г-на Волкова, он высказывался категорически против утверждения закона, «парализующего» прокуратуру.

- Вы понимаете - все в руках у генпрокурора! Теперь идет разделение этих функций. Естественно, прокурор при этом лишается части своих полномочий. Вопрос не в том, хотят в прокуратуре или нет принятия этого законопроекта. А в том, что в сложившейся ситуации нормальное исполнение законов и его контроль становятся невозможными.

Депутат Волков подчеркнул, что закон принимается «не в интересах какого-то ведомства или депутатов, а в интересах государства и всех граждан РФ».

- При подготовке закона круг участников работы над ним был ограничен. Сейчас ему предстоит пройти правовые управления правительства, Администрации президента и Думы... Через правозащитников и адвокатский корпус. Предложений будет много. И их отбор будет очень тщательным.