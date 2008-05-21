Медведев объявляет войну взяткам

ЭКСПЕРТЫ видят этому две причины. С одной стороны, создание Совета по противодействию коррупции – это укрепление позиций самого Д. Медведева в новой правительственно-президентской вертикали власти. Он теперь как глава Совета сможет давать непосредственные указания руководителям силовых ведомств даже без согласования этих вопросов с главой правительства В. Путиным. Ведь руководство МВД и ФСБ, как считают эксперты, до сих пор ориентировано скорее на «группу старых силовиков», которая считается недружественной по отношению к новому президенту. Теперь же у президента появятся новые возможности для влияния на эти не слишком подконтрольные ему силовые органы.

С другой стороны, необходимость борьбы с коррупцией в России действительно давно созрела и даже перезрела. Так, по исследованиям фонда «Индем», рынок деловой коррупции в России еще в 2005 г. превзошел доходы федерального бюджета в 2,7 раза. А по данным ВЦИОМ, 53% россиян признают, что у них есть личный опыт дачи взяток для решения своих проблем. Причем 19% делают это часто и еще 34% – изредка. Лишь 45% россиян указывают, что им не приходилось давать взяток никогда (но части из них, вероятно, приходилось их брать).

По данным социологов, чем активнее человек, тем чаще он дает взятки. Так, опрошенные граждане социально и экономически активного возраста (25–44 года) дают взятки чаще (61–64%), чем молодежь (53%) и люди старшего возраста. Среди сфер, в наибольшей мере пораженных коррупцией, россияне называют местные органы власти (31%), ГАИ (30%), милицию (22%). По словам президента фонда «Индем» Георгия Сатарова, в среднем за год 20 млн. россиян отказываются от бесплатного медицинского обслуживания в связи с тем, что у них нет денег на дачу взяток медработникам. При этом у них нет денег и на платную медицину.

По данным «Индем» (основанным на анонимных опросах простых россиян и бизнесменов), бытовая коррупция – еще не самый страшный бич. Если рынок бытовой коррупции с 2001 по 2005 год вырос с 2,8 до 3,0 млрд. долл., то рынок деловой коррупции с 33,8 до 318,0 млрд. долларов. Доля взяток по отношению к ВВП выросла с 15 до 54%.

Данные г-на Сатарова отчасти подтверждаются и сводками МВД. Если в середине 1990-х рекордная сумма взятки составляла 1 млн. долл., в конце 1990-х – уже 3 млн., а сейчас – 6 миллионов. В прошлом году один из крупных федеральных чиновников говорил, что иностранная нефтяная компания предлагала ему взятку в 50 млн. долларов. Вот такими суммами ворочают «наверху»…

Очевидно, что с этим социальным злом надо начинать бороться с самого верха. Однако в последние годы было много разговоров о борьбе с коррупцией, но очень мало реальных шагов. Некоторые шаги, впрочем, есть: министров обязали представлять декларации о доходах – своих и членов семей, параллельно в разы повысив им зарплаты. Генпрокурор РФ Ю. Чайка сообщил на этой неделе, что в план борьбы с коррупцией, возможно, будет включена конфискация в отношении юридических и физических лиц. А ведь еще в 2003 г. «Единая Россия» дружно проголосовала за исключение конфискации имущества из УК РФ, правда, через 3 года спохватилась и вернула…

Впрочем, и этого недостаточно: необходимо уменьшать поле для коррупции, то есть возможности чиновников решить тот или иной вопрос по своему усмотрению. Об этом не раз говорил Дмитрий Медведев.

Взяточничество в России в 2003–2007 годах