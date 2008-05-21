Приморье ждут перемены

«АН» ЕЩЕ год назад писали, что губернатора Приморья С. Дарькина должны были снять с должности в ближайшее время. Причина проста – «питерская» команда не хотела доверять гигантские бюджетные средства, которые вот-вот хлынут на Восток, малознакомому человеку. Да и нефтяная труба скоро выйдет к Тихому океану. Дарькин был обречен, но с каждым новым слухом собирал вещи и летел в Москву. Видно, что-то вез в подарок – типа красной рыбки, икорки – московским чиновникам. Вот и просидел еще год.

28 апреля г-н Дарькин встретился с Д. Медведевым. Все у них прошло хорошо, и слухи об уходе Дарькина прекратились. Как гром среди ясного неба пришло сообщение об обыске в квартире Дарькина, его сердечном приступе, отлете в Москву. Оказалось, что полпред президента в Дальневосточном федеральном округе О. Сафонов вовсе не отменял поручения своему аппарату готовить кандидатуру на смену Дарькину.

Говорят, что после личной встречи с С. Дарькиным О. Сафонов пошутил: «Дарькин хочет стать крайним!» И пояснил: он хочет возглавить Госкомрыболовство России, руководителем которого сейчас является А. Крайний. Иными словами, г-н Дарькин приехал в Москву требовать хоть каких-то компенсаций за неминуемую отставку. Дело в том, что последнее время он кардинально решал в Москве вопрос о своем губернаторстве. А сейчас требует компенсации за понесенные «моральные» издержки. Госкомрыболовство и может послужить в этом качестве.

Тем временем кандидатура нового губернатора Приморья пока не согласована между Управлением Кремля по внутренней политике и полпредом О. Сафоновым. А вот Амурская область ждет вполне конкретного нового губернатора. Им станет протеже председателя Совета Федерации С. Миронова Светлана Орлова. Сегодня она работает вице-спикером СФ и является сенатором от Кемеровской области.