Кто ответит за «социалку»?

НО ВДРУГ В. Путин настоял, чтобы И. Шувалов ушел с ним в Белый дом. И вот почему. Говорят, что В. Путину на стол положили материалы, из которых следовало, что Медведев и Шувалов знакомы больше, чем принято думать. А принято было считать этот срок за год-полтора. Тогда Д. Медведев в качестве вице-премьера курировал нацпроекты. Оказалось же, что нового президента и г-на Шувалова познакомил А. Волошин чуть ли не в 2001 году! Казалось бы – ерунда. Но В. Путин, как видно, посчитал опасным для себя оставлять в Кремле такую «связку». Он предпочел оторвать И. Шувалова от президента и взял с собой. Зачем?

В кабинете В. Путина кураторство социальной сферы размыто между И. Шуваловым и А. Жуковым. Но похоже, что большая ее часть ляжет все же на г-на Шувалова. Не является ли это «подставой» на будущее, когда из «социального» вице-премьера кто-то захочет сделать «козла отпущения»? В свое время в такую же ловушку попал помощник президента Б. Ельцина В. Илюшин. Он тоже стал «первым вице-премьером» по «социалке» при В. Черномырдине. Ему тоже якобы обещали премьерство. В результате тихо задвинули.

А какие шансы имеет г-н Шувалов улучшить «социалку» сегодня? Реализовывать-то все программы будут те же министры, что делали это уже 8 лет.

Вот и получается, что первый свой бой за сильную команду Д. Медведев проиграл. Ее основу должны были составить И. Шувалов, А. Коновалов (в должности генпрокурора) и К. Чуйченко. Приблизить к себе ему удалось пока только К. Чуйченко.