Треугольник проблем – 2020

В ЗАПИСКЕ описаны три главные напасти, с которыми страна столкнется в ближайшие годы. Иначе их называют треугольником проблем. Это:

– ожидаемое снижение добычи нефти и газа;

– деградирующая дорожно-транспортная сеть;

– падение рождаемости и сокращение численности рабочих рук.

По мнению г-на Дворковича, этот треугольник приведет к ухудшению экономической ситуации и росту социальной напряженности уже в 2009 году. Для того чтобы избежать кризиса, нужно срочно принимать меры. Так появилась «Программа 2020».

На одну из сторон треугольника – падение добычи нефти и газа – уже брошен личный друг Путина И. Сечин. В качестве вице-премьера он будет курировать ТЭК + судостроение, включая строительство морских нефтяных платформ.

Что касается самого г-на Дворковича, то в новой конфигурации он получил значительное повышение. Из начальника управления стал помощником президента.