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«10 негритят» из «черного списка»

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

«10 негритят» из «черного списка»

 Как прогнозировали «АН» еще в сентябре 2007-го, были переназначены Президентом РФ брянский губернатор Н. Денин (в октябре 2007 г.), читинский Р. Гениатулин и магаданский Н. Дудов (оба в январе этого года). В то же время отправлены в отставку после истечения срока полномочий так никогда и не переназначенные архангельский глава Н. Киселев и рязанский Г. Шпак. Первому не помог даже активно поддерживавший его полпред И. Клебанов, второму – то, что он все-таки напросился на личную встречу с В. Путиным, «подкараулив» Президента РФ на неофициальном выходе с заседания Госсовета.

 Из оставшихся «10 негритят» среди губернаторов, по данным источников «Аргументов неделi» в Кремле, скорее всего, не будут переназначены после истечения сроков полномочий глава Хакасии А. Лебедь, кировский губернатор Н. Шаклеин (срок полномочий у обоих истекает в январе 2009 г.), воронежский В. Кулаков (март 2009 г.), волгоградский Н. Максюта и астраханский А. Жилкин (декабрь 2009 года). Последний может уйти и досрочно, так как на его место претендуют директора «Астраханьгазпрома» С. Михайленко и «Лукойл-Нижневолжскнефть» Н. Николаев.

 Неясна судьба главы Карачаево-Черкесии М. Батдыева, у которого полномочия истекают в сентябре этого года. Г-н Батдыев «обеспечил хороший результат на выборах» (даже слишком хороший – в некоторых районах за «Единую Россию» «проголосовали» 100% при 100%-й же явке), но конфликты вокруг убийств на даче его бывшего зятя вряд ли когда-нибудь забудутся. Вообще глава Карачаево-Черкесии человек влиятельный, но наиболее солидный его друг в «верхах» – глава РАО «ЕЭС» А. Чубайс – сам покидает в ближайшие месяцы занимаемый пост в связи с ликвидацией РАО.

 Не досидеть даже до окончания срока в декабре 2009 г. может псковский губернатор М. Кузнецов. На его пост в последнее время претендует и мэр Пскова М. Хоронен (его поддерживает полпред И. Клебанов), и глава «Молодой гвардии Единой России» сенатор А. Турчак (его поддерживают Б. Грызлов и другие «питерские»).

 На днях в Управлении Кремля по внутренней политике подготовлен обновленный с учетом пожеланий Д. Медведева «черный список» губернаторов из 7 фамилий. В него угодили и некоторые из тех губернаторов, которые однажды были переназначены, но «не оправдали высокого доверия». В эту категорию ранее уже попали ярославский губернатор А.  Лисицын (отправлен депутатом в Госдуму), смоленский В. Маслов (сенатором в Совет Федерации) – их отставки состоялись еще в декабре как «наказание» за недостаточно хороший результат «Единой России». Тогда же вместе с ними из Кремля рекомендовали «уйти в Госдуму» и главе Карелии С. Катанандову, но он не ушел. В связи с этим он все равно остался в «черном списке» и его «добровольная» отставка ожидается в ближайшее время. Так же «добровольно» в апреле уже ушел со своего поста иркутский губернатор А. Тишанин, которого заменили на выдвиженца С. Чемезова (главы «Ростехнологий», куда входит «Рособоронэкспорт» и «АвтоВАЗ») И. Есиповского. А через неделю после него заявил о желании «добровольно» уйти и ставропольский губернатор А. Черногоров. Говорят, г-н Чемезов уже подыскал нового губернатора и для Свердловской обл. – на смену «старожилу» Э. Росселю.

 Не исключены и действительно добровольные уходы губернаторов по состоянию здоровья. К их числу эксперты относят ростовского губернатора В. Чуба, челябинского П. Сумина и удмуртского А. Волкова (последний до сих пор не переназначен, но, если после истечения срока в марте 2009 г. он попросит о продлении полномочий, его оставят).

 Не стремится оставаться «начальником Чукотки» и знаменитый олигарх Р. Абрамович. Надеются перейти на работу в правительство или Администрацию президента красноярский губернатор А. Хлопонин, астраханский А. Жилкин и амурский Н. Колесов. Последнего привез вместе с собой на Дальний Восток из Казани недавний полпред К. Исхаков, который после назначения замглавой Минрегиона может забрать в Москву и своего протеже.

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