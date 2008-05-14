С. Ястржембский уходит в итало-российский банк

КАК сообщают источники «Аргументов неделi» в Кремле, перед майскими праздниками помощник президента РФ С. Ястр­жембский провел дружеский банкет. На нем он якобы сообщил приглашенным, что уходит с госслужбы, а пока берет полноценный отпуск «на полную катушку». И уезжает в Африку «поохотиться», а также поучаст­вовать в съемках документального фильма о жизни африканских племен. Фильм этот является совместным проектом Н. Михалкова (студия «ТРИТЭ») и Н. Сенкевича («Газпром-медиа», владеющая телеканалом НТВ). Более «узкому кругу» С. Ястржембский якобы сообщил, что перед уходом из Кремля «думал о МИД­е и близких к нему структурах», встречался с В. Путиным и Д. Медведевым, и оба президента звали его к себе.

Но г-н Ястржембский предпочел выбрать одну из окологосударственных бизнес-струк­тур, предложений от которых тоже «было много». Он теперь возглавит работу по созданию российско-итальянского инвестиционного банка. С итальянской стороны в банк войдут Intesa и ряд крупных энергетических и промышленных компаний, а со стороны России – Газпромбанк, Банк развития и несколько инвестиционных компаний, ведущих бизнес в Италии. Предполагается, что штаб-квартира нового банка будет расположена в Италии, однако уставный капитал будет разделен между странами поровну. Процесс создания новой кредитной организации завершится к концу 2008 года.