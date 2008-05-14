Грызлов стал реальным хозяином

ЕЩЕ в сентябре 2001 г. г-н Сурков разработал следующую схему разделения властных полномочий в единой и единственной партии власти. Лидером партии должен был стать сам В. Путин, сопредседателями политсовета – С. Шойгу и Ю. Лужков (лидеры «Единства» и «Отечества»). А генеральным секретарем ЦК и фактическим руководителем – сам В. Сурков. Говорят, ради этого автор такой конфигурации даже готов был уйти из Администрации президента на «партийную работу».

Однако тогда грандиозным планам не суждено было сбыться из-за осторожности самого В. Путина. Он, как опытный разведчик, считал, что обнаруживать себя как лидера и организатора того или иного политического проекта стоит лишь тогда, когда этот проект победит на выборах и желательно не на одних, а на нескольких подряд. Чтобы преобладание партии власти в российской политической системе стало не ситуативным, а постоянным. Только тогда и стоит официально оформить с ней отношения.

А раз президент В. Путин не вступил в ряды партии, то не сделал этого и сам В. Сурков. Однако все годы ему удавалось быть фактическим руководителем партии. Особенно тяжело это было, когда в декабре 2001 г. руководство генсоветом и исполкомом ЕР сконцентрировал в своих руках представитель «питерских силовиков» Александр Беспалов. Он считал себя не номинальным, а реальным руководителем и лидером партии и фактически не подчинялся г­ну Суркову. Однако, ведя слишком самостоятельную политику, А. Беспалов допускал и немало просчетов. В частности, под его руководством был подготовлен проект Манифеста «Единой России», по которому в 2004 г. «каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в 2 раза меньше», в 2005-м «каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств», к 2008 г. «каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье», а «Чечня и весь Северный Кавказ станут туристической и курортной «Меккой» России».

Возможно, этот фантастический проект и не стал бы известен широкому кругу читателей, но заинтересованные люди активно растиражировали его в СМИ. В итоге А. Беспалова удалось сместить, посты глав генсовета и исполкома разделили. Появился еще и третий пост – главы высшего совета, который и занял Борис Грызлов. Понятно, что наличие в партии сразу трех руководителей ослабляло его влияние и усиливало влияние кремлевского куратора партии В. Суркова. К тому же последний заключил неформальный альянс с главой генсовета «Единой России» В. Володиным, а также старался поддер­живать добрые отношения и с выдвиженцем С. Шойгу, главой исполкома партии А. Воробьевым. Кремлевский контроль над исполкомом «Единой России» обеспечивало и то, что заместителем главы исполкома по пиару, СМИ и идеологии был советник В. Суркова К. Костин. Правда, последний тоже допускал просчеты, подобные беспаловским. И «питерское» крыло в руководстве «Единой России» этим пользовалось. Так, весной 2007 г. сторонники Б. Грызлова осмеяли подготовленный К. Костиным проект программы примерно так же, как это делали «сурковцы» в конце 2002-го. В результате в сентябре 2007 г. К. Костин был понижен в должности, а в декабре и вовсе снят со всех партийных должностей и выведен из состава генсовета «Единой России».

Впрочем, на место К. Костина также пришли выдвиженцы В. Суркова – замглавы исполкома по пиару, СМИ и идеологии стал православный тележурналист А. Писарев (бывший генпродюсер телеканала «Московия»). Однако он не был столь давним знакомым В. Суркова, как К. Костин. А из-за симпатий к консервативным идеям и стилю А. Писарев смог находить общий язык и с Б. Грызловым.

Влияние г-на Грызлова выросло и благодаря активности его правой руки – Юрия Шувалова, возглавляющего управление по СМИ Госдумы. Ю. Шувалов также создал один из трех дискуссионных клубов «Единой России» (Центр социально-консервативной политики), а в итоге сумел возглавить и два остальных (либеральный клуб «4 ноября» и «Консервативно-патриотический клуб»). Благодаря Ю. Шувалову «грызловцы» смогли продемонстрировать, что они умеют организовывать диспуты, писать программы, вести дискуссию не хуже «сурковцев». Говорят, именно Ю. Шувалов активно подталкивал Б. Грызлова к политической активизации перед съездом партии 14–15 апреля. Спикер Госдумы стал регулярно проводить пресс-конференции, которые стали заметно более интересными, чем прежде.

Результатом активизации Б. Грызлова стало то, что и с приходом на пост лидера партии В. Путина влияние Бориса Вячеславовича снова выросло. А ведь недруги, пытавшиеся столкнуть его с Дмитрием Медведевым, пророчили чуть ли не отставку Грызлова – причем и с думского, и с партийного поста. Особенно такие разговоры усилились, когда глава единороссов, пригласив в партию В. Путина, сказал, что «есть определенное препятствие» принятию в партию Д. Медведева: он-де теперь станет верховным главнокомандующим. Говорят, после этого Д. Медведев даже попросил В. Путина снять Б. Грызлова с высоких постов. На следующий день г-н Грызлов поправился, что зовет в партию обоих президентов, но, как говорится, осадок остался…

Тем не менее, новый лидер партии В. Путин предложил Б. Грызлову «и дальше координировать всю текущую деятельность партии». Таким образом, интрига «обменять» лидерство В. Путина в «Единой России» на отстранение Б. Грызлова от рычагов управления партией не удалась. Борис Вячеславович по-прежнему будет «осуществлять общее политическое руководство», предлагать кандидатуры на должности глав исполкома и генсовета. А «Единая Россия» под руководством г-на Грызлова остается своего рода гарантией сохранения фактической власти в стране за В. Путиным.