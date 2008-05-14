//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

В. Путин набирает силу

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Отдел политики ]

В. Путин набирает силу

 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ правительства переподчинены губернаторы регионов. Пока, правда, только в плане отчетности об эффективности работы. Началось и продвижение законопроекта, передающего из ведения правительства в ведение министерств около 500 полномочий, или «вопросов ответст­венности». Таким образом, наблюдатели отмечают бурный ход процесса трансформации правительства не только в экономическую, но и в политическую площадку. В результате В. Путин сосредоточится в основном на политической работе. Некоторые эксперты назвали это «выстраиванием мощной премьерской вертикали в суперпрезидентской республике». При этом создание премьерской вертикали не прописано в Конституции РФ.

 Между тем, по мнению экс­пертов, это стало ценой отказа В. Путина от корректировки Конституции с целью продления полномочий президента на третий срок. В эту же цену можно включить и полномочия председателя партии «Единая Россия», что означает полный контроль над Госдумой.

 Но главная проблема заключается в том, что все, что произошло, во многом зависит только от личных договоренностей Д. Медведева и В. Путина. И это может быть использовано во вред им обоим со стороны групп поддержки. Все, кто сегодня стоит за спиной Д. Медведева, явно не упустят возможности дать президенту оперативный простор. При этом они будут апеллировать к закону и Конституции.

 Говорят, что эти противоречия понимает и Предстоятель РПЦ Алексий II. На Пасхальном богослужении он будто бы предостерег и Путина, и Медведева – не ссориться между собой. Это развалит власть.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Гипотетический сценарий победы России в войне с Украиной озвучил экс-глава СБУ

Озвучен гипотетический сценарий победы России в военном конфликте с Украиной. По данному вопросу некоторое время назад высказался Евгений Марчук, бывший глава украинской Службы безопасности.

//В мире

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у берегов Крыма

В субботу утром стало известно, что стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B-40 Global Hawk в минувшую пятницу, 29 марта, провел разведывательный полет у берегов российского Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Трамп не исключил проведения переговоров с Путиным по Венесуэле

Трамп не исключил проведения переговоров с Путиным по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп в рамках пресс-конференции во Флориде заявил, что не исключает проведения в будущем переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.

//Политика

Пентагон применяет в Европе стратегию времен холодной войны

Пентагон применяет в Европе стратегию времен холодной войны

США возвращаются к стратегии внезапного развертывания войск в Европе, применявшейся во времена холодной войны. Об этом сообщает официальная газета американского Министерства обороны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Наука

Ученый рассказал, как переход с зимнего на летнее время влияет на организм человека

Ученый рассказал, как переход с зимнего на летнее время влияет на организм человека

Нейробиолог из Открытого университета Каталонии Диего Редолар рассказал, как влияет на организм человека переход на летнее и зимнее время. Оказалось, что для адаптации к режиму требуется всего один день.

//Общество

В субботу воздух в Москве прогреется до плюс 10 градусов

В субботу воздух в Москве прогреется до плюс 10 градусов

Синоптики сообщают, что в субботу, 30 марта, в Москве будет довольно тепло. Температура воздуха в столице прогреется и днем достигнет плюс 10 градусов, однако не исключаются небольшие осадки.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Политика

Порошенко показал комнату, в которой "решалась судьба Европы"

Порошенко показал комнату, в которой "решалась судьба Европы"

Президент Украины Петр Порошенко познакомил журналистов с оборудованием комнаты, в которой, по его словам, решалась судьба страны. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

//Новости СМИ2

//В мире

СМИ: Мэй планирует провести четвертое голосование в парламенте по сделке Brexit

СМИ: Мэй планирует провести четвертое голосование в парламенте по сделке Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена на следующей неделе провести четвертое голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit. Об этом сообщили в субботу британские журналисты.

//Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит все свое имущество

Лайма Вайкуле рассказала, кому оставит все свое имущество

Знаменитая певица Лайма Вайкуле рассказала, кому завещает все свое имущество. 64-летняя артистка призналась, что пока не составила завещание, однако планирует заняться этим в самое ближайшее время.

//Происшествия

Пожилую женщину с ребенком сбила машина на пешеходном переходе в Саратове

Пожилую женщину с ребенком сбила машина на пешеходном переходе в Саратове

В центре Саратова в субботу, 30 марта, автомобиль сбил пожилую женщину с ребенком, которые переходили дорогу по "зебре". Об этом сообщили сегодня сотрудники пресс-службы городского отдела ГИБДД.

//Общество

Стало известно, какая погода будет в Москве в первую неделю апреля

Стало известно, какая погода будет в Москве в первую неделю апреля

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, какая погода ожидает жителей Москвы и гостей города в первую неделю апреля. Оказалось, что температура в столице будет постоянно меняться.

//Непознанное

Светящийся НЛО совершил посадку в горах Венесуэлы

Светящийся НЛО совершил посадку в горах Венесуэлы

На севере Южной Америки в горах Венесуэлы очевидцу удалось снять посадку неопознанного летающего объекта. Кадры разместил на своем официальном сайте известный уфолог Скотт Уоринг.

//В мире

Португальская спортсменка родила ребенка, находясь в коме

Португальская спортсменка родила ребенка, находясь в коме

Португальская каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии комы. Ранее у 26-летней спортсменки произошел сильный приступ астмы, вследствие чего ее экстренно госпитализировали.

//Новости партнеров

//Общество

За украденный в магазине пакет с 2,5 кг конфетами мужчине грозит 7 лет колонии

За украденный в магазине пакет с 2,5 кг конфетами мужчине грозит 7 лет колонии

В процессе пьянки мужчине захотелось чего-то сладкого. Тогда он пошел в ближайший магазин и вынес с витрины 2,5 килограмма конфет «Мишкины Забавы»

//Происшествия

В центре Петербурга неизвестная похитила у подростка 200 тысяч рублей

В центре Петербурга неизвестная похитила у подростка 200 тысяч рублей

В центре Санкт-Петербурга неизвестная похитила у подростка 200 тысяч рублей. Соответствующие данные в субботу, 30 марта, предоставили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

//В мире

ЦРУ позвало на работу русских с ошибками

ЦРУ позвало на работу русских с ошибками

В Соединенных штатах появилась реклама, в которой центральное разведывательное управление приглашает на работу русскоговорящих граждан. Текст объявления вызвал бурные обсуждения.

//Шоу-бизнес

Экс-супруг Началовой нанял адвоката: он намерен защищаться от обвинений в ее смерти

Экс-супруг Началовой нанял адвоката: он намерен защищаться от обвинений в ее смерти

Экс-супруг знаменитой российской певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни 16 марта, нанял адвоката. Артист Дмитрий Ланской намерен защищаться от обвинений в причастности к смерти бывшей жены.

//Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты к Тимошенко

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты к Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко пришла на дебаты в эфире "Общественного телевидения", но вскоре покинула их, так как ее оппоненты не явились.

//Общество

Жильцы частично разрушенного дома в Магнитогорске вернутся в свои квартиры 1 апреля

Жильцы частично разрушенного дома в Магнитогорске вернутся в свои квартиры 1 апреля

Власти Челябинской области утром в субботу, 30 марта, сообщили, что уже в грядущий понедельник жильцы частично разрушенного взрывом газа дома в Магнитогорске смогут вернуться в свои квартиры.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
2

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
3

Самый пожилой полицейский Великобритании в одиночку задержал преступника
4

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
5

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры