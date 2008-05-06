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Какие регионы объединят следующими?

№ 18(104) от 07.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Какие регионы объединят следующими?

 Объединение регионов – процесс сложный и долгий. Начинается он с проведения референдума. Такие референдумы в 2003–2007 гг. уже прошли в 11 регионах. Причем жители всегда поддерживали объединение подавляющим большинством голосов (см. таблицу). При этом Пермский край юридически образован 1 декабря 2005 г., а переходный период, в течение которого старые субъекты и их органы власти полностью упраздняются, завершился 31 января 2007 года. Новый Красноярский край образован 1 января 2007 года, Камчатский –1 июля, а переходный период у обоих регионов завершился 31 декабря прошлого года. Новая Иркутская обл. образована 1 января 2008 г., Забайкальский край – 1 марта, а переходный период у обоих завершится после формирования региональных парламентов (которые изберут на выборах 12 октября), но не позднее 1 января 2009 года.

 Какие регионы могут быть следующими? Самые крупные, об объединении которых идут разговоры, – Москва с Подмосковьем и Петербург с Ленобластью. Вопрос об их объединении связан с двумя группами факторов.

 Во-первых, и Москва, и Петербург не могут рационально развиваться без прилегающих территорий. Обоим  городам явно не хватает земельных участков для строительства жилья и новых предприятий. Власти же областей зачастую препятствуют городам в расширении их территории. Тем временем значительная часть жителей Подмосковья и Ленобласти работает в Москве и Петербурге, а подоходный налог и налоги с предприятий платятся в городах. Из-за этого областные пригороды деградируют в плане социального развития, ощущают нехватку денег на строительство школ, учреждений досуга. Это в свою очередь ведет к росту молодежной преступности, наркомании и алкоголизма. Кроме того, областные администрации располагаются в городах, которые в области не входят. Структура областных администраций дублирует городскую, от чего разбухает чиновничий аппарат, да еще и снижается возможность комплексного развития транспортных сообщений город-пригород.

 Второй предпосылкой к объединению столиц и их областей является желание Кремля прекратить междоусобные конфликты региональных руководителей. Например, уже 5–6 лет идут трения между мэром Москвы Ю. Лужковым и подмосковным губернатором Б. Громовым. При этом роль мэра Москвы очень велика и в обеспечении функционирования федеральной власти. Петербург имеет меньшее общегосударственное значение, однако для нынешних руководителей страны – это их родина, а значит, политическое значение «второй столицы» также велико. Но и здесь идут трения между петербургским губернатором В. Матвиенко и ленинградским В. Сердюковым. Причем Кремль, как говорят, недоволен обоими, поэтому объединение Ленобласти и Петербурга вполне может стать наиболее «добрым» и простым вариантом кадровых перемен. Даже В. Матвиенко сохранение должности не гарантировано: на ее место претендуют вице-премьер С. Иванов, глава Счетной палаты РФ С. Степашин и управделами президента В. Кожин. Впрочем, Валентине Ивановне, конечно, дадут доработать до конца свой губернаторский срок (а это еще почти 3 года). А вот пришедший ей на смену глава объединенного региона может собрать новую команду не только руководителей, но и инвесторов, что также повлияет на развитие региона.

 Что касается объединения Москвы и области, то, конечно, Ю. Лужкову Подмосковье «не отдадут»: никто в Кремле не забыл, как Юрий Михайлович был лидером антикремлевского блока ОВР. Поэтому об объединении региона речь может зайти только после смены московского градоначальника. На его место прочат В. Кожина, вице-премьера А. Жукова и целый ряд влиятельных питерцев.

 Относительно же сроков возможного объединения мнения экспертов расходятся. Как заявил «Аргументам неделi» близкий к Кремлю политолог и юрист Виталий Иванов, «объединение столиц и областей очень маловероятно, к тому же оно должно идти через референдум, а опрос ВЦИОМ в июне 2006 г. уже показал, что большинство жителей Подмосковья за объединение, а вот 57% москвичей – против».

 У одного из руководителей Ассоциации юристов России (попечительский совет которой возглавляет Д. Медведев) Сергея Шахрая другое мнение. «Во всех регионах референдумы давали огромный перевес сторонникам объединения, поэтому после проведения информационной кампании и москвичи могут проголосовать «за». И если объединение Москвы и области может быть делом неопределенного будущего, то референдум об объединении Петербурга и Ленобласти может пройти уже в марте-апреле 2009 года», – заявил Сергей Шахрай «Аргументам неделi».

 Эксперты высказали мнения и в отношении остальных регионов, которые могут быть объединены. По мнению Виталия Иванова, в 2009–2011 гг. могут пройти референдумы об объединении Архангельской обл.и и Ненецкого автономного округа, Магадана и Чукотки, а также Алтайского края с Республикой Алтай. Впрочем, объединение Чукотки с Магаданом возможно только после ухода с поста чукотского губернатора Р. Абрамовича. Чего он, похоже, ждет не дождется.

 Что касается Ненецкого округа, то его глава В. Потапенко не исключал перспектив объединения с Архангельской обл. еще в августе 2006 г., когда его назначили главой округа. Кстати, г-н Потапенко считается представителем «Роснефти». «Именно «Роснефть» станет главным донором агитационной кампании по объединению Ненецкого округа с Архангельском. Проблемы здесь, несомненно, будут, ведь в округе уровень жизни выше, чем в области, а до сих пор присоединяемые округа были беднее областей», – говорит Виталий Иванов. Не все просто и с Горным Алтаем: «Алтайцы, конечно, будут протестовать. Но у власти на это есть хороший ответ. Пропагандистскую кампанию по объединению поручено вести «Газпрому», который собирается строить газопровод в Китай через территорию республики. Так что деньги на умиротворение найдутся», – уверен политолог.

 Кстати, практически во всех объединяемых регионах титульные нации по переписи 2002 г. составляют меньшинство населения (в Эвенкийском округе – 21,5%, Таймырском (Долгано-Ненецком) – 21,6%, Чукотском – 23,5%, Корякском – 26,7%, Усть-Ордынском Бурятском – 39,6%, Республике Алтай – 30,6%), только в Коми-Пермяцком и Агинском Бурятском округах они составляют 59% и 62,5% соответственно.

 Что касается остальных возможных объединений регионов, то политолог считает, что есть вероятность объединения с Красноярским краем еще и Хакасии, где хакасы составляют лишь 12% (хотя в «Красноярске вовсе не спешат вешать себе на шею еще один субъект», – говорит Иванов). Присоединение же Адыгеи к Краснодарскому краю маловероятно: хотя в республике адыгейцы и составляют всего 24,2%, «никто не хочет ворошить Кавказ, тем более вряд ли будут трогать этот регион в преддверии Олимпиады». Вряд ли объединят с Хабаровским краем и Еврейскую автономную область: хотя евреи там и составляют всего 1,2% населения, ее ликвидация может вызвать со стороны недругов России в мире обвинения в «антисемитизме».

 Не будет и ликвидации Карелии, где карелы составляют всего 9,2%, – это может испортить отношения с дружественной Финляндией (кстати, в надежде на объединение с Финляндией в СССР и учреждали в 1930-е гг. Карело-Финскую союзную республику). Будет подниматься и тема слияния Тюменской обл. с Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким округами (здесь титульные нации составляют 1,9% и 5,2% соответственно). Однако в округах живут почти 2 млн. человек, а в области (без округов) – 1,3 млн., да и уровень жизни в округах явно выше.

 Когда же закончится объединение национальных регионов, возникнут и идеи объединения русских областей: проект разделения бедной Курганской обл. между двумя богатыми – Свердловской и Челябинской – уже предлагался Кремлю свердловским губернатором Эдуардом Росселем.

Результаты референдумов об объединении регионов 2003–2007 годов

Дата
референдума
 Объединяемые регионы  Доля проголосовавших
«за» объединение, в %		 Название
нового региона
7 декабря 2003 года Пермская область
Коми-Пермяцкий АО		 83,8
89,8		 Пермский край 
17 апреля 2005 года Красноярский край
Таймырский АО
Эвенкийский АО		 92,4
70,0
79,9		 Красноярский край 
23 октября 2005 года Камчатская область
Корякский АО
85,0
89,0		 Камчатский край 
16 апреля 2006 года Иркутская область
Усть-Ордынский Бурятский АО

89,8

 97,8

 Иркутская область 
11 марта 2007 года Читинская область
Агинский
Бурятский АО

 90,3

 94,0

 Забайкальский край 

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