Дорожная болезнь

МИНИСТРА, разумеется, пикировали.

– Когда же мы все-таки будем летать на отечественных самолетах? – возмущался, в частности, коммунист Анатолий Локоть. – Где наши «Илы» и «Ту»?

В ответ г-н Левитин заявил, что нашей авиапромышленности на деле есть что предложить: Ту­204, Ту­214, Ил­96… Однако без покупки зарубежных авиамашин все равно пока не обойтись, не обеспечить спрос на перелеты.

– У нас нет другого пути. Или есть путь, который мы считаем не очень справедливым, – запустить иностранные компании на внутрироссийские перевозки. Мы пока по такому пути не идем, хотя объем перевозок в России сегодня очень большой.

Депутат Анатолий Аксаков (СР) напомнил, что Россия занимает «уникальное географическое положение». Оно, по его словам, располагает к направлению товарных потоков между Европой и Азией по российским транспортным коридорам. Дело остается за малым – создать такие транспортные коридоры.

Министр заверил, что план соответствующих мероприятий заложен в документ под названием «Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года». В первую очередь планируется увеличить пропускную способность Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.

– Был остановлен спад пассажирооборота, обеспечен рост транспортной подвижности населения. Совокупный грузооборот всеми видами транспорта увеличился на 40%.

Тем не менее, г-­н Левитин признал, что состояние транспортной системы «не в полной мере отвечает инновационному сценарию социально-экономического развития страны». Не решен ряд системных задач. Решению каждой из них мешает «региональная неравномерность развития». Она, в свою очередь, ограничивает развитие единого экономического пространства страны, использование конкурентоспособных преимуществ ее регионов. Уровень развития дорог отстает от уровня их автомобилизации. В режиме перегрузки работают 29% протяженности дорог федерального значения. В Москве этот показатель уже достиг 60%. Скорость движения «на наших путях сообщения» намного ниже европейской и американской...

К исцелению путевых артерий призвана специальная целевая программа до 2015 года. Правда, для ее реализации тоже есть препятствия: макроэкономические риски, которые в конечном итоге могут привести к серьезному падению притока инвестиций…