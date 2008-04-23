Кто возглавит МВД?
№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
Говорят, что это назначение очень удивило руководителя Департамента экономической безопасности МВД Е. Школова. Ему давно прочили должность министра. И не только из-за того, что он был сослуживцем В. Путина по Дрездену и с 2002 по 2005 г. работал помощником Д. Медведева. Г-н Школов давно и упорно готовился к занятию главного поста. За полтора года он сформировал в МВД команду, которая тщательно изучила неформальную структуру внутренних связей министерства. Его люди курировали расследование громких дел, в том числе по С. Могилевичу. Разрабатывались эффективные меры по подрыву основ терроризма.
Эксперты не исключают, что назначение г-на Суходольского могло стать результатом сближения Е. Школова с Д. Медведевым. Так сказать, сработала система сдержек и противовесов. Говорят, что у двух руководителей уже складываются непростые отношения.
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