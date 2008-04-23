Битва за Москву

Первые двое являются больше политиками, а вот третий – В. Кожин – «крепкий хозяйственник». Его подчиненные в Управлении делами президента уверены, что именно он «сядет» на Москву.

Спрашивается, с чего бы это стали так часто говорить о мэре Москвы? Утверждают, что одна из причин – это действия Ю. Лужкова по перестановкам в мэрии относительно кураторства силовых структур. Данные перестановки не остались незамеченными в Кремле. Речь, в частности, идет об отставке начальника управления по работе с органами обеспечения безопасности генерала Н. Куликова. Взамен в мэрии создан отдел «комплексной безопасности». На руководство им был приглашен генерал В. Кадацкий. Он получил полномочия вице-премьера правительства Москвы. Вот в Кремле и думают – к чему это Юрий Михайлович готовится? Дело в том, что В. Кадацкий известен еще со времен штурма Белого дома в 1993 году.

Есть и еще один фактор недовольства Ю. Лужковым со стороны некоторых обитателей Кремля. Они почему-то считают, что мэр Москвы активно лоббирует свою ближайшую родственницу на должность руководителя Госкомитета по строительству. Тем самым он якобы вторгается в святая святых – процесс формирования «питерскими» состава нового правительства.

Лишены все эти разговоры основания или нет, выяснится уже 8 мая. В этот день станет известно, каким будет новое правительство.