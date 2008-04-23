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Негры – за Обаму, латиносы – за Клинтон

№ 17(103) от 24.04.2008 [«Аргументы Недели », Материалы подготовил Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Негры – за Обаму, латиносы – за Клинтон

Клинтон выигрывает на голосованиях избирателей, Обама – партактива

 ГОЛОСОВАНИЕ по выбору кандидата демпартии бывает двух видов – праймериз (на них голосуют все избиратели-демократы и даже «независимые» избиратели) и кокусы (партсобрания, на которых голосуют только активные члены демпартии). Как видно из таблицы (см. ниже), на средний праймериз приходит около 1 млн. избирателей штата – почти столько же, сколько потом приходят и на сами президентские выборы. А вот в среднем кокусе принимают участие лишь около 40 тыс. активистов. Так, наилучший результат (90%) Обама получил на кокусе на Виргинских островах, где голосовало всего 1970 человек. В целом же чернокожий демократ выиграл большинство мандатов на 16 из 17 кокусов.

 Зато по числу мандатов на праймериз в итоге будет лидировать Хиллари Клинтон. А если бы нацкомитет демпартии не аннулировал итоги праймериз во Флориде и Мичигане из-за их проведения «раньше срока», то Хиллари лидировала бы в итоге и по количеству голосов избирателей.

Республиканцы переманят негров выдвижением К. Райс?

 ИНТЕРЕСНЫЕ закономерности обнаруживаются и при анализе расового состава участников праймериз. Например, в целом Барак Обама победил на праймериз в 15 из 31 штата (считая Флориду и Мичиган). Но 10 из 15 побед Обаме обеспечили чернокожие избиратели. Например, в округе Колумбия (где находится столица США Вашингтон) чернокожие составляют 60% избирателей-демократов, и Обама здесь набрал 75%.

 Проведенные во время праймериз опросы показали, что в Южной Каролине число негров составляет 55% участвовавших в праймериз демократов, и Обама получил те же 55%. В Алабаме, Джорджии и Миссисипи афроамериканцы составляли 50–51% демократов, а Обама набрал 56–67%. В Луизиане 48% демократов были чернокожими и 56% – сторонниками Обамы.

 Такие успехи Обамы среди черных никоим образом не могут быть гарантией успехов по стране в целом. Доля негров в общем числе американских избирателей составляет 11,5%, а среди демократов – не превышает 21%.

 Слишком активная же консолидация негров вокруг своего кандидата отталкивает от него остальных избирателей. Кроме того, данные опросов демонстрируют неспособность Обамы привлекать на свою сторону другие этнические меньшинства, кроме негров. Не только латиносы активно поддерживают Клинтон (в Техасе и Калифорнии 66–67%, в Нью-Йорке – даже 73%), но и азиаты (японцы, китайцы, корейцы) симпатизируют ей же (в Калифорнии за Хиллари голосовали 71% азиатов, за Обаму – лишь 25%). Несмотря на призыв семьи Кеннеди поддержать Обаму, большинство граждан ирландского происхождения также голосуют за Клинтон (в социологических данных ирландцы «зашифрованы» под именем «белых католиков»: в штате Массачусетс, где их особенно много, они отдали Хиллари 67% голосов).

 Консолидация негров вокруг Обамы также привела к тому, что среди умеренных республиканцев пошли разговоры о том, что неплохо бы в паре с Дж. Маккейном выдвинуть в вице-президенты госсекретаря К. Райс. Она, мол, привлечет голоса афроамериканцев и женщин. Впрочем, ультраконсервативные республиканцы выступают против таких планов: надо, считают они, наоборот, сыграть на недоверии белых к чернокожим и именно на этой теме разгромить Обаму. Выдвинуть же в вице-президенты можно и такого популярного и богатого республиканца, как М. Ромни. Одна проблема: г­н Ромни – по религии мормон, а мормонов большинство американцев знает по рассказам Конан Дойла о Шерлоке Холмсе в качестве злодеев и многоженцев. И хотя с тех пор мормоны отошли от многоженства, осадок, как говорится, остался. Подлил масла в огонь и недавний скандал в Техасе с участием мормонов, снова оказавшихся педофилами и многоженцами

 В этой ситуации кандидатура К. Райс в качестве вице-президента оказывается предпочтительнее. Однако мало кто верит, что она способна перетянуть на сторону республиканцев родных ей афроамериканцев. Многие консерваторы также не хотели бы, чтобы К. Райс оказалась в президентском кресле в случае смерти престарелого Дж. Маккейна.

История против Обамы

 НО ПО какому бы сценарию ни стали развиваться события у демократов, аналитики все больше сходятся во мнении, что у Барака Обамы нет ни малейших шансов на победу над республиканцем Дж. Маккейном. Во-первых, Обама очень уязвим для критики: и его мусульманское происхождение, и дружба с различными негритянскими экстремистами, леваками и даже бывшими террористами – все это делает очень широкими возможности для его дискредитации. Причем эти факты еще очень мало известны американским провинциальным избирателям. Стоило только американскому ТВ упомянуть лишь о некоторых из них, как отрицательный рейтинг Обамы во второй половине февраля возрос с 18 до 33–36%. Если же муссировать подобные факты не пару раз в месяц, а каждый день – эффект будет намного более сильным.

 Маловероятными выглядят шансы Обамы и по целому ряду других причин. Историки говорят, что никто в последние десятилетия не был избран президентом, если не сумел завоевать больше 1 из 7 самых больших штатов страны (Обама победил только в родном Иллинойсе). Ни одного из подобных кандидатов съезд даже не выдвигал в президенты. А после Джона Кеннеди в 1960 г. в президенты не попадал ни один кандидат из северного штата. Ни один кандидат также не был избран в президенты, имея так мало политического опыта на местном и федеральном уровнях, как Обама.

 Не удавалось избраться президентом и тем, кто был либо самым либеральным, либо самым консервативным законодателем. Обама в последние годы голосует так, что заслужил имя самого либерального, а то и вовсе самого левого сенатора. В прошлом было две попытки избрать самых крайних: в 1964 г. у республиканцев баллотировался самый консервативный член Сената Б. Голдуотер, а в 1972 г. демократы выставили самого левого сенатора Д. Макговерна. Оба набрали 37–39%, проиграв своим соперникам 22–23%.

 В общем, по какому критерию ни посмотри, выдвижение Обамы демократами – это гарантия победы Маккейна. Однако в США почти все аналитики считают маловероятным выдвижение демократами кого-либо другого, кроме Обамы.

Сколько голосов избирателей и делегатов в итоге получат Клинтон и Обама?

  Итоги праймериз, кокусов
и опросов		  Число делегатов
 Обама  Клинтон  Обама Клинтон 
Праймериз в 29 штатах
(без Флориды и Мичигана)		  14,0 млн.
голосов		  13,7 млн.
голосов		  1162  1160
Кокусы в 13 штатах,
3 островах и за границей		  415 тыс.
голосов		  199 тыс.
голосов		  328  176
Определившиеся
суперделегаты		  -  -  234  264
Итого к настоящему
моменту		  14,4 млн.
голосов		  13,9 млн.
голосов		  1724  1600
Гуам (кокус)  ?  ?  2  2
Индиана  39–44%  53–55%  32  40
Северная Каролина   50–52%  41%  64  51
Западная Виргиния  27%  55%  10  18
Кентукки
 26%  62%  16  35
Орегон  52%  42%  28  24
Пуэрто-Рико  37%  50%  24  31
Монтана  39–43%  33–36%  9  7
Южная Дакота  34–46%  30–39%  8  7
Неопределившиеся
суперделегаты		  -    101-108  123-130
Итого  15,7 млн.
голосов		  15,4 млн.
голосов		  2018-2025  1940-1947
Итого вместе с Флоридой
и Мичиганом		  16,3 млн.
голосов		  16,6 млн.
голосов		  2130  2200

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