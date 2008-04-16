«Яблоко» усиливает диалог с «авторитарной властью»

ПОСЛЕ этого тут же поползли слухи, что кроме «социально-экономического развития» на встрече Г. Явлинский получил и приглашение будущего премьера В. Путина стать министром или даже вице-премьером в новом составе правительства. Говорили и о том, что лидер «Яблока» якобы станет послом в США или спецпредставителем РФ при какой-то международной организации, скорее всего, в нейтральной европейской стране. Все это вполне возможно, хотя бы потому, что при В. Путине в федеральные органы власти приглашено немало «яблочников». Зампред «Яблока» И. Артемьев с 2004 г. возглавляет Федеральную антимонопольную службу, один из основателей «Яблока» М. Задорнов с 2005 г. – президент принадлежащего государству банка «ВТБ 24». Наконец В. Лукин – по фамилии которого «ЯБЛоко» (Явлинский – Болдырев – Лукин) и получило свое название в 1993 г. – в феврале 2004 г. был предложен В. Путиным на пост Уполномоченного РФ по правам человека. Эти посты г­да Лукин, Артемьев и Задорнов занимают и по сей день. Логично было бы ожидать, что и сам Г. Явлинский получит, наконец, в государстве высокий пост.

Внутри «Яблока», похоже, уже началась подготовка мнения партийцев на случай грядущего назначения. 28 марта прошло первое после президентских выборов заседание бюро партии «Яблоко». На нем Г. Явлинский заявил, что «нужно определиться с приоритетами на ближайшее время. Что для партии главное – непримиримое протестное самовыражение или содержательная, профессиональная работа?».

Ответ на этот вопрос для лидера «Яблока» очевиден: «Чтобы влиять на то, что происходит в стране, нужен диалог с авторитарной властью во всех допустимых политических формах. Сохранять достоинство, работать в условиях авторитарно-полицейского режима – очень непросто, но все же это может иметь смысл. А вот протест как процесс самоудовлетворения протестующих – это путь к деградации, когда останутся только бессмысленные тусовки и апелляции к загранице. Нужно накапливать опыт практической профессиональной работы, а не становиться вечными хорошо оплачиваемыми неизвестно кем профессиональными революционерами».

Однако многим другим «яблочникам» такой ответ не понравился. Собственно в «Яблоке» не так много осталось серьезных региональных отделений. Как показали выборы в Госдуму, по сути, их только три – московское, петербургское и карельское. Во всех остальных регионах «Яблоко» набрало 2% и менее.

Еще недавно московское и питерское отделения партии считались наиболее оппозиционными: как по отношению к Кремлю, так и отчасти по отношению к «соглашательству» Г. Явлинского. Лидеры московского и питерского «Яблока» С. Митрохин и М. Резник в 2005 г. заявляли о необходимости объединения всех антипутинских сил, допуская сотрудничество и совместные акции даже с НБП Э. Лимонова. Последнее вызывало особенное недовольство в Кремле, где с помощью телевидения и других СМИ уже вовсю создавали Лимонову и его партии имидж «фашистов» и «исчадий ада». Однако начиная с конца 2005 г. С. Митрохин несколько изменил свою позицию, стал подчеркивать лояльность Г. Явлинскому и открещиваться от положительных высказываний об оппозиционной молодежи НБП. Поэтому сейчас среди недовольных заигрыванием Г. Явлинского с Кремлем осталось лишь питерское отделение.

Впрочем, на конференции 5 апреля «Новая повестка дня демократического движения» к числу желающих объединения «всех демократов», отставки Г. Явлинского и его замены на более «молодого и боевого» присоединилось не только питерское отделение. В конференции приняли участие также самарское, кировское, тверское и калужское «Яблоко». В Калуге, кстати, у «яблочников» даже есть своя фракция в облдуме.

Источники «Аргументов неделi» в Кремле не исключают, что со стороны властей «Яблоку» могло быть поставлено условие: либо «яблочники» открещиваются от «несогласных», либо партия не пройдет перерегистрацию во время следующей проверки численности. Ведь, по данным Федеральной регистрационной службы, в рядах «Яблока» числятся 58,5 тыс. членов при необходимом минимуме в 50 тысяч. По закону, в случае если после проверки у партии окажется меньше 50 тыс., ей грозит ликвидация. При этом четко не регламентируется, когда можно, а когда нельзя проводить подобные проверки. Кроме того, как уже писали «Аргументы неделi», в Кремле рассматриваются предложения о повышении «партминимума» с 50 до 100 тыс. членов. В связи с этим позиция руководства «Яблока» вполне понятна: лучше иметь посты во власти и всероссийскую регистрацию партии, чем не иметь ни того, ни другого…