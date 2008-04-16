Теперь Владимир Путин займется КПРФ

ПЕРВОЕ. Были запрещены региональные партии. Основная причина – чтобы в национальных республиках не стало центров политического влияния, цели которых явно тяготели к сепаратизму.

Второе. На выборах в законодательные органы регионов 50% мест получили общефедеральные партии, 50% осталось за одномандатниками.

Третье. Кандидаты в депутаты и в губернаторы от общефедеральных партий были освобождены на выборах от сбора подписей и денежного залога.

Четвертое. Из избирательного законодательства вычеркнули само понятие «одномандатник». Выборы в Госдуму стали проводиться только по партийным спискам.

Пятое. Был резко повышен избирательный барьер для прохождения партий в Госдуму – до 7%. Вместе с маргинальными партиями отсекли старожилов типа «аграриев», «Яблока»…

Шестое. Еще в 2003 г., обращаясь к Федеральному Собранию, В. Путин упомянул о возможности формирования правительства парламентского большинства. Но тогда было еще рано. Так что сегодняшняя конструкция всех ветвей власти является завершением многолетних усилий В. Путина по партийному строительству. В мае премьером станет лидер партии власти.

Казалось бы, круг замкнулся. Но, скорее всего, еще не совсем.

Седьмое. Остается открытым вопрос о партийной принадлежности президента. Один шаг в этом направлении уже сделан. Кандидат в президенты, выдвинутый партией, представляемой в парламенте, освобождается от сбора подписей или денежного залога. То есть уже к следующим выборам – 2012 г. – и президент в стране, скорее всего, станет партийным.

Пока же съезд «Единой России» очень деликатно обошелся с избранным президентом. Его не поставили в позу подчинения премьеру – председателю партии.

Восьмое. По логике «ожидаемой двухпартийности» В. Путин должен всерьез заняться формированием крупной «левой партии». В стране, где преобладает бедное население, потребность в ней – огромная. Значит, этот процесс надо контролировать. Стало быть, на кону судьба КПРФ. Так что почти с полной уверенностью можно сказать, что к следующим выборам в Госдуму мы увидим сильную социал-демократическую партию, сформированную на основе КПРФ.

Возможно, в ее руководстве и останется кое-кто из сегодняшних коммунистов. Но главную позицию займет новичок. Скорее всего, один из членов сегодняшней «Единой России». Видно, не случайно партия власти уже дробится на фракции. Две из них – социальная и патриотическая – вполне могут делегировать в социал-демократы своего лидера. Это либо Андрей Исаев, либо Иван Демидов.

И только на этом этапе круг замкнется. Россия обретет модернизированную многопартийность и окончательно вернется к сильной вертикали власти. Будут соблюдены и новые веяния, и вековые традиции.