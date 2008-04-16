Увольнения откладываются

ПЛАН предусматривал несколько вариантов. Самый радикальный – объединение аппаратов АП и правительства. Более умеренный – переезд в Белый дом всего Экспертного управления АП, Управления по внутренней политике (УВП) и Департамента по взаимодействию с Федеральным Собранием и политическими партиями. В радикальном варианте у президента оставались лишь своя канцелярия и секретариат.

Управление по кадровым вопросам уже заготовило «бегунки» для всех сотрудников АП, Совбеза и аппарата правительства. Не хватало лишь Указа президента. Но его-то как раз и не последовало. Указ президента отказалась завизировать начальник Государ­ственно-правового управления Л. Брычева. Она посчитала его неконституционным. По ст. 83 Конституции РФ действующий президент формирует Совбез и АП. Но в законах и в статьях Конституции нет нормы, что действующий президент формирует АП избранному, но еще не вступившему в должность. Таким образом, массовых увольнений не произошло, а г-жа Брычева может рассчитывать на хороший карьерный рост при Д. Медведеве.