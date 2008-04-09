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Съезд «Единой России» готовят консерваторы

Главным идеологом «Единой России» стал ведущий «Музобоза» И. Демидов

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

Съезд «Единой России» готовят консерваторы
И. Демидов

 КРУГЛЫХ столов в первый день съезда будет 6–8. Их посвятят вопросам внутренней и внешней политики, инновациям, развитию малого и среднего бизнеса, глобальной экономики, культуры и правовым вопросам. Последний особенно важен в связи с тем, что избранный президент Д. Медведев выдвигает на первый план именно проблему развития у россиян правовой культуры. Поэтому за то, кто будет вести этот круглый стол, разгорелась нешуточная борьба: на это претендует и адвокат, он же лидер движения «За Путина», П. Астахов, и другой адвокат – А. Кучерена.

 «На съезде будут подводиться и некоторые итоги реализации наших партийных проектов, которые были приняты на VI и VII съездах партии, а это своего рода интеллектуальный багаж «Единой России». Весьма успешно, на мой взгляд, работают такие уже ставшие широко известными проекты, как «Безопасные дороги», «Свой дом», «Чистая вода», «Фабрика мысли» и целый ряд других. Проекты носят долговременный характер и не ограничены во времени», – заявил недавно Юрий Шувалов.

 Аналитики считают довольно примечательным то, что съезд организует именно шуваловский ЦСКП. Дело в том, что у партии уже целых три подобных партийных клуба – либеральный клуб «4 ноября», «Консервативно-патриотический клуб» и ЦСКП. Последний формально был учрежден как площадка для «левого» крыла «Единой России». Однако фактически он стал не столько местом для дискуссий о социальной справедливости, сколько площадкой для усиления влияния правой руки Б. Грызлова – Юрия Шувалова. Г-н Шувалов, кстати, в 2001–2003 гг. возглавлял управление по СМИ МВД при Б. Грызлове, а с 2004 г. возглавляет соответствующее управление Госдумы.

 Политологи удивляются тому, как после избрания Президентом РФ «либерала» Д. Медведева в «Единой России» берут верх «консерваторы». Объясняют тем, что Б. Грызлов и Д. Медведев (особенно их окружение) якобы недовольны, что все политические процессы в стране фактически контролирует замглавы Кремля В. Сурков. Поэтому «грызловцы» и «медведевцы» действуют сообща с целью потеснить «сурковцев». Этим и объясняется усиление «консерваторов» при «либерале».

 Впрочем, в некоторых назначениях «сурковцам» даже в этом году удавалось потеснить «грызловцев». Например, в конце февраля в «Единой России» сменился начальник идеологического управления. Вместо «грызловца» Леонида Горяинова им стал Иван Демидов. Широкой публике г-н Демидов больше известен как экс-ведущий программы «Музобоз» 1990-х годов. Впрочем, в последние годы он проявил симпатии к православно-патриотическим кругам: вел передачу «Русский взгляд» на 3-м канале («Московия»), а в 2007 г. курировал «Русский проект» «Единой России». Нынешним своим возвышением г-н Демидов также обязан не К. Костину (который в декабре был снят со всех постов в «Единой России»), а пришедшему тому на смену заместителю главы исполкома ЕР Андрею Писареву – бывшему директору и продюсеру 3-го канала («Московия»).

 Впрочем, неважно, кто чей ставленник. Приход И. Демидова и А. Писарева также фактически укрепил консервативное, а не либеральное крыло партии. В связи с такими изменениями в партийных кабинетах впервые зашла речь не о политических, а о… нравственных проблемах. Первое после назначения И. Демидова совещание в Центре социально-консервативной политики проведено в конце февраля 2008 г. по теме «Духовные основы развития страны». Г-н Демидов огласил название партийного проекта, который в связи этим будет реализовываться – «Русская матрица. Перезагрузка». Столь неожиданное название он объяснил тем, что «у России тоже миссия добра, которая должна реализовываться благодаря тому потенциалу, который сегодня дает импульс процессам восстановления национальной идентичности России»…

 Между тем главной интригой съезда «Единой России» 14–15 апреля эксперты считают то, согласится ли В. Путин возглавить партию власти. Мол, партия может пригодиться В. Путину в будущем как параллельная «вертикаль власти» (официальную вертикаль по Конституции будет возглавлять Д. Медведев). Впрочем, на фоне усиления в «Единой России» консервативного крыла и ослабления либерального уходящему президенту уже не обязательно возглавлять партию, для которой «консерватор» В. Путин все равно будет ближе, чем «либерал» Д. Медведев.

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