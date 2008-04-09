За всем проследит Виктор Зубков

Чиновничья молва уже назначила его на должность председателя правления «Газпрома». Но это назначение может и не состояться. Все чаще стали говорить, что г-н Зубков не покинет правительство, а займет должность вице-премьера. Он будет курировать все контрольные органы и ведомства, начиная с близкой ему Федеральной службы финансового мониторинга.

Напомним, что в России существует и работает около 30 контрольных органов только на федеральном уровне в системе исполнительной власти. Они пронизали своей паутиной все госорганы управления. Проверки порой длятся по 6–8 месяцев. То есть идут непрерывно и беспрестанно. Причем проверяющие не пользуются результатами проверок своих коллег. Это и есть питательная среда масштабной российской коррупции.

Здесь-то и должен пригодиться г-н Зубков. В. Путин едва ли уследит за исполнением своих поручений. Так что деятельность проверяющих ведомств может быть переориентирована как раз на контроль за исполнением поручений нового премьера. И кроме В. Зубкова с такой задачей не справится никто. Во всяком случае, для него нет авторитетов и священных коров, в чем неоднократно убеждались такие небожители, как А. Кудрин, Г. Греф и А. Чубайс.

На своей новой должности г-н Зубков мог бы стать и мощным противовесом для формируемого суперведомства по борьбе с коррупцией. Как известно, его возглавит помощник В. Путина по кадровым вопросам В. Иванов. В результате ни В. Иванов, ни В. Зубков не обретут огромную политическую силу. Конкуренция в таких вопросах делает высших руководителей еще сильнее.