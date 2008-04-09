Дмитрий Медведев и силовики

К примеру, многие заметили, что почти ничего не слышно о супруге Д. Медведева – Светлане Медведевой. Между тем интерес к ней огромен – это без пяти минут первая леди страны. Едва ли новый президент ее прячет, значит, есть на то некие неизвестные причины.

Не очень-то публикуют и высказывания г-на Медведева по глобальным политическим вопросам. Политологи видят в этом некие козни так называемых силовиков, которым либерал Медведев не очень нравится. Отсюда делается вывод, что как только Дмитрий Анатольевич получит реальную власть, то обязательно отыграется на этих самых силовиках. Говорят, что в таком развитии событий более всего заинтересованы представители старой элиты, так называемой ельцинской семьи. Ее яркий представитель – А. Чубайс или тот же Р. Абрамович.

Одним словом, «семья» ожидает от Д. Медведева новой либеральной «оттепели» и изменения в свою пользу нынешнего баланса сил.

Между тем «подозреваемый» в либерализме избранный президент недавно встретился с яркими представителями как раз силовиков – министром обороны А. Сердюковым и президентом Чечни Р. Кадыровым. Сразу после этой встречи г-н Сердюков дал интервью «Комсомольской правде», в котором жестко заявил, что продолжит реформы в армии. Значит, получил благословение.

Таким образом, г-н Медведев явно не хочет брать на себя роль представителя и защитника старой «семьи». Он проводит сбалансированные аппаратно-политические действия. И налаживает отношения даже с силовиками, которых не принято относить к его сторонникам. В этом, кстати, угадывается стиль работы, которым руководствовался В. Путин на протяжении всех лет его управления страной.