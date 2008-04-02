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Кого Дмитрий Медведев приведет в Кремль?

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

 ЕСЛИ назначение г-на Собянина мэром состоится, то наиболее вероятным кандидатом ему на смену считается помощник президента И. Шувалов. Он – юрист по профессии и на этой почве сблизился с Д. Медведевым. Кроме того, г-н Шувалов – опытный аппаратчик, один из немногих, кому удавалось работать и в ельцинском, и в путинском Кремле и получать в результате лишь повышение по службе.

 Как ожидается, помощником президента по кадровым вопросам вместо В. Иванова (ветерана ленинградского КГБ) станет С. Дубик, ныне возглавляющий управление по вопросам госслужбы Администрации президента. Г-н Дубик является давним соратником Д. Медведева по юридической работе в питерской лесопромышленной компании «Илим Палп».

 В связи с усилением политической роли Госсовета автоматически усиливается и влияние помощника президента А. Абрамова, исполняющего обязанности секретаря Госсовета. Не исключено, что А. Абрамову может быть передано курирование территориальным блоком нового состава администрации. Как ожидается, сохранит свои позиции и начальник Государственно-правового управления Л. Брычева, которая состоит в хороших отношениях с Д. Медведевым.

 Заместителем главы Администрации президента по экономике может стать А. Дворкович. А пост замглавы Кремля по информационной политике может занять Н. Тимакова, которая уже несколько лет руководит журналистским пулом по нацпроектам. Г-жа Тимакова также может занять должность пресс-секретаря президента Д. Медведева (у В. Путина эту должность занимает А. Громов). Периодически возникают слухи о возможном переходе в Кремль гендиректоров телеканалов «Россия» О. Добродеева и НТВ В. Кулистикова, тем более что они оба еще и дружат между собой.

Кандидаты в правительство В. Путина

 КАДРОВЫМ изменениям в Правительстве РФ сейчас придают чуть ли не большее значение, чем реформе Администрации президента, так как именно В. Путин будет возглавлять правительство. Многие аналитики считают, что в этом новом качестве уходящий президент страны может пробыть весь срок пребывания в Кремле Д. Медведева. Ожидается увеличение числа вице-премьеров: чуть ли не каждому серьезному министерству будет соответствовать курирующий его вице-премьер. В частности, вице-премьером может стать Д. Козак, ныне являющийся министром регионального развития (давний знакомый Медведева и Путина еще по Петербургу и тоже юрист). Правой рукой нового премьера В. Путина может стать первый вице-премьер С. Иванов.

 Ожидается повышение до вице-премьера и нынешнего министра информационных технологий и связи Л. Реймана. Вполне вероятно и повышение до вице-премьера А. Фурсенко: хотя против него и выступала Академия наук, но руководители страны сочли позицию Фурсенко вполне логичной. Скорее всего, останутся вице-премьерами А. Кудрин и С. Иванов: им обоим очень симпатизирует Путин. Особой заслугой Кудрина президент считает «трехлетний бюджет».

 Ожидается, что во власти станет меньше ставленников нынешнего замглавы Кремля И. Сечина – он также возглавляет совет директоров «Роснефти», а Дмитрий Медведев – «Газпрома». И как говорят, у Сечина с Медведевым неуклонно плохие отношения с тех пор, как в 2004–2005 гг. «Роснефть» не удалось включить в состав «Газпрома». Теперь же И. Сечин может занять место президента «Роснефти», сменив на этом посту С. Богданчикова. Говорят, г-н Сечин уже поменял многих заместителей Богданчикова по «Роснефти» на своих ставленников.

 С ослаблением «сечинцев» связывают и отставку замглавы МВД А.Чекалина, и разгоревшееся противостояние между генпрокурором РФ «медведевцем» Ю. Чайкой и главой Следственного комитета при прокуратуре А. Бастрыкиным.

 Что касается В. Зубкова, то он планирует вместо Д. Медведева возглавить совет директоров «Газпрома». В феврале г-н Зубков уже введен в состав совета директоров, и остается только избрать его председателем.

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