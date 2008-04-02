Схема политической стабильности

Думские коридоры полнятся слухами о стремительно надвигающихся политических переменах. Собственно, этим ожиданием депутатский корпус живет уже с 3 марта. Но по мере приближения даты инаугурации нового президента слухи обретают более определенную форму. Выраженную, как водится, экспертными мнениями и политическими оценками.

Так, некоторые из них не исключают, что за грядущими кадровыми новациями может последовать и большая партийная реорганизация. Суть ее будет сведена к образованию из изжившей себя оппозиции «конструктивной либеральной партии». Это – очередной проект Кремля, призванный не допустить «потери его контроля над партией власти». Ведь со сменой политического руководства страны и при имеющихся ресурсах «Единой России» последняя может начать самостоятельную политику. Впервые за годы ее существования…

Источник «АН» в Госдуме в своих предположениях пошел еще дальше. По его мнению, Владимир Путин «в более или менее отдаленной перспективе вполне может оказаться членом главной российской партии. А если он вступит в ЕР, то «можно предположить, что и Дмитрий Медведев окажется, положим, в партии «Яблоко». Разумеется, после коррекции ее рядов.

– Таким образом, Владимир Путин и Дмитрий Медведев могут стать основоположниками настоящей двухпартийной системы, – полагает источник. – Особенно если учесть высокие рейтинги обоих.

Более «земными» прогнозами с «АН» поделился зампред Госдумы Владимир Жириновский. Он рассказал о реорганизации в ближайший месяц правительственной структуры. По его словам, отдельный статус вскоре могут обрести пять министерств, ныне поглощенных МЭРТом или социальным блоком Кабинета министров. В частности, могут появиться: Министерство науки, Министерство образования (сейчас – Министерство образования и науки), Министерство здравоохранения (сейчас – Минздравсоцразвития)... Также, по предположению Жириновского, «появится отдельная структура по поддержке малого и среднего предпринимательства». Министерство культуры и массовых коммуникаций будет преобразовано по модели прошлого в два отдельных министерства: культуры и печати. Во главе последнего может стать нынешний гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

В целом Владимир Жириновский прогнозирует «большое обновление верховного кадрового состава». Результатом этого обновления может стать переход из Госдумы в правительство Андрея Исаева – главы Комитета по труду и соцполитике, Владимира Васильева, возглавляющего Комитет по безопасности, и первого зам­преда фракции «Единая Россия» Владимира Пехтина… «Появятся около 20 новых губернаторов и 10 новых министров». А вот смены внутри- и внешнеполитического курса Жириновский не ожидает.