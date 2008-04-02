МВД может возглавить Евгений Школов

В ПОЛЬЗУ последнего перемещения приводятся следующие аргументы:

– по указанию президента в его ведение как замминистра МВД отданы валютно-финансовый рынок и Департамент экономической безопасности;

– у него есть команда, которая держится в МВД особняком;

– его люди ведут два важнейших дела – С. Могилевича и «Русснефти», которые президент мог поручить только очень близкому человеку;

– он знаком с В. Путиным еще со времен ПГУ КГБ СССР;

– ему разрешено звонить на личный телефон президента;

– у него хорошие отношения с Д. Медведевым: работал его помощником в президентской администрации.

Не правда ли, замечательный послужной список для быстрого карьерного роста?