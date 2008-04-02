МВД может возглавить Евгений Школов
№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ ]
В ПОЛЬЗУ последнего перемещения приводятся следующие аргументы:
– по указанию президента в его ведение как замминистра МВД отданы валютно-финансовый рынок и Департамент экономической безопасности;
– у него есть команда, которая держится в МВД особняком;
– его люди ведут два важнейших дела – С. Могилевича и «Русснефти», которые президент мог поручить только очень близкому человеку;
– он знаком с В. Путиным еще со времен ПГУ КГБ СССР;
– ему разрешено звонить на личный телефон президента;
– у него хорошие отношения с Д. Медведевым: работал его помощником в президентской администрации.
Не правда ли, замечательный послужной список для быстрого карьерного роста?
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