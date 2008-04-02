//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Война писем и проверок

№ 14(100) от 03.04.2008 [ «Аргументы Недели » ]

 НАПОМНИМ, что ранее генпрокурор Ю. Чайка уже предпринимал попытки ограничить деятельность СК. И вот – проверка. Возглавит ее заместитель генпрокурора В. Гринь. В ответ руководитель СК А. Бастрыкин написал Ю. Чайке письмо. Он назвал предстоящую проверку СК «тенденциозной, нацеленной на поиск компрометирующих фактов».

Г-н Бастрыкин также пояснил своему формальному начальнику, что попытка проверить кадровую работу в его ведомстве является превышением служебных полномочий. При этом он напомнил, что Генпрокуратура так и не выполнила своего обязательства – передать в СК 46 тыс. приостановленных уголовных дел.

 В ответ заместитель Ю. Чайки и ответственный за проверку СК В. Гринь утверждал, что следователи иной раз принимают «заведомо необоснованные решения».

 Кто-то скажет, что это внутриведомственная борьба. Но можно взглянуть на ситуацию и под другим ракурсом. В результате может оказаться, что такая «конкуренция» дает шанс невиновным рассчитывать на объективное расследование.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Дробыша свои не раздражают...

Дробыша свои не раздражают...

Продюсер и композитор Виктор Дробыш признался, что в российском шоу-бизнесе есть артисты, которые его откровенно раздражают, и он не может сдерживаться и молчать, когда видит бездарь. Правда, какую-то другую бездарь он как бы и не замечает, а совсем наоборот...

//Общество

Эксперты считают, что Абызов подставил Медведева и Чубайса

Эксперты считают, что Абызов подставил Медведева и Чубайса

Российские политологи считают, что задержанный сотрудниками ФСБ бывший министр открытого правительства Михаил Абызов может подставить Дмитрия Медведева и главу корпорации "РОСНАНО" Анатолия Чубайса.

//В мире

Порошенко назвал свое условие политического диалога с Россией

Порошенко назвал свое условие политического диалога с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен. Порошенко назвал условия, при которых можно дискутировать с Москвой, в том числе при условии «российской деоккупации» Крыма.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за Голанских высот

Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН из-за Голанских высот

Сирия попросила созыва экстренного заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в связи со сложившейся ситуацией вокруг Голанских высот. Дату заседания предстоит назначить Франции.

//В мире

Видео разгрома военными Украины командного пункта ЛНР обнародовал волонтер ВСУ

Видео разгрома военными Украины командного пункта ЛНР обнародовал волонтер ВСУ

В сети опубликовали видео, на котором запечатлен разгром командного пункта самопровозглашенной ЛНР. Данный ролик обнародовал Юрий Мысягин, волонтер, занимающийся сбором помощи для Вооруженных сил Украины.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Слава светлому уму

Слава светлому уму

Во времена СССР в Находке был центр по выпуску дальневосточной консервированной морской продукции. Качество ее было не всегда на уровне, но количество такое, что консервами кильки в томате закусывали и в столицах союзных республик, и в деревнях с аулами бывшей необъятной родины.

//Общество

Михаилу Абызову грозит до 20 лет лишения свободы

Михаилу Абызову грозит до 20 лет лишения свободы

Бывшему министру открытого правительства Российской Федерации Михаилу Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. Абызова обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей (4 млрд рублей).

//Шоу-бизнес

Умер актер Нодар Мгалоблишвили, которого зрители помнят по роли графа Калиостро

Умер актер Нодар Мгалоблишвили, которого зрители помнят по роли графа Калиостро

Этой ночью умер советский и грузинский актер театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Наибольшую популярность он получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви» Марка Захарова.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//В мире

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к 10 годам лишения свободы

Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к 10 годам лишения свободы

В Литве суд признал виновными по делу о событиях 1991 года экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Суд вынес приговор: Язова осудили на 10 лет лишения свободы, Головатова — на 12.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Николас Кейдж женится в четвертый раз

Николас Кейдж женится в четвертый раз

Известный голливудский актер Николас Кейдж собирается жениться в четвертый раз. Об этом сообщает портал TMZ. Избранницей 55-летнего американца стала особа, о которой известно крайне мало.

//Шоу-бизнес

"Он схватил меня за волосы и начал бить по лицу", экс-участница «Дома-2» заявила в полицию на Малахова

"Он схватил меня за волосы и начал бить по лицу", экс-участница «Дома-2» заявила в полицию на Малахова

Экс-участница «Дома-2» Нона Щукина написала на Андрея Малахова заявление в полицию. Она заявила, что «лицо федерального канала» оскорблял ее, не стесняясь в выражениях избил в гримерке.

//В мире

Индия провела испытания противоспутникового оружия

Индия провела испытания противоспутникового оружия

В Индии провели испытания противоспутниковой ракеты. По словам премьер-министра Индии Нарендра Моди, испытания прошли успешно. Теперь страна готова провозгласить себя крупной космической державой.

//В мире

Как посол Франции угодил в "медовую ловушку" КГБ

Как посол Франции угодил в "медовую ловушку" КГБ

Советская контрразведка любила использовать "медовые ловушки" внутри страны. Грандиозные дела творились благодаря иностранным ходокам за женской юбкой. Например, чего стоила вербовка посла Франции в СССР Мориса Дежана.

//Общество

Минобороны создаст киностудию для съёмки собственных фильмов

Минобороны создаст киностудию для съёмки собственных фильмов

Министерство обороны РФ собирается создать киностудию, чтобы снимать фильмы про армию. Об этом Сергей Шойгу объявил лично. По мнению министра обороны, в России снимается мало фильмов о настоящей современной армии.

//Здоровье

Топ-5 убивающих здоровье человека привычек назвали исследователи

Топ-5 убивающих здоровье человека привычек назвали исследователи

Ученые огласили топ-5 привычек, убивающих здоровье человека. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной в сети. Эксперимент, в ходе которого были выявлены пагубные пристрастия, продолжался 34 года.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала видео, как сдавала экзамен по вокалу в вузе

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала видео, как сдавала экзамен по вокалу в вузе

Жена музыканта Игоря Николаева певица Юлия Проскурякова - студентка. Проскурякова опубликовала видео, как сдавала экзамен по вокалу в вузе и удивила своих подписчиков в Инстаграм.

//Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за "фотошоп"

Британский таблоид высмеял Волочкову за "фотошоп"

Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram. В их числе оказалась и российская балерина Анастасия Волочкова.

//Общество

Разведчики в шоке от закрытия ресторана "Арагви" в центре Москвы

Разведчики в шоке от закрытия ресторана "Арагви" в центре Москвы

На днях владельцы армянского ресторана "Арагви", находящегося в самом центре Москвы, у памятника Юрию Долгорукому, что напротив московской мэрии, объявили о его закрытии. Для бывших сотрудников КГБ СССР это известие стало шоком.

//Шоу-бизнес

"Эта травля невыносима", первый муж Юлии Началовой отрицает все обвинения в свой адрес

"Эта травля невыносима", первый муж Юлии Началовой отрицает все обвинения в свой адрес

Первый супруг певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской обратился к журналистам. Он сказал, что все обвинения в том, что он, якобы причастен к смерти Юли – ложь, а травля, которую устроили некоторые СМИ- невыносима

//Происшествия

В западной части Стокгольма прогремел взрыв

В западной части Стокгольма прогремел взрыв

В Швеции в среду, 27 марта, в одном из пригородов западной части Стокгольма прогремел взрыв. В результате взрыва, по данным правоохранительных органов, есть один пострадавший.

//Шоу-бизнес

В сети поклонники обсуждают Алёну Хмельницкую в образе блондинки

В сети поклонники обсуждают Алёну Хмельницкую в образе блондинки

В сети поклонники обсуждают актрису театра и кино Алёну Хмельницкую, опубликовавшую в Инстаграм свои фото в образе блондинки. Хмельницкая рассказала историю, как она была блондинкой.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Я перестала стесняться", располневшая Дарья Пынзарь показала себя на пляже без фотошопа
2

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
3

Бузова произвела фурор в полупрозрачном платье на показе Беллы Потемкиной
4

"Меня бесят многие люди в нашем шоу-бизнесе", заявил композитор Виктор Дробыш
5

Китайский Нур-Султан

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры