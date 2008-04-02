Война писем и проверок

НАПОМНИМ, что ранее генпрокурор Ю. Чайка уже предпринимал попытки ограничить деятельность СК. И вот – проверка. Возглавит ее заместитель генпрокурора В. Гринь. В ответ руководитель СК А. Бастрыкин написал Ю. Чайке письмо. Он назвал предстоящую проверку СК «тенденциозной, нацеленной на поиск компрометирующих фактов».

Г-н Бастрыкин также пояснил своему формальному начальнику, что попытка проверить кадровую работу в его ведомстве является превышением служебных полномочий. При этом он напомнил, что Генпрокуратура так и не выполнила своего обязательства – передать в СК 46 тыс. приостановленных уголовных дел.

В ответ заместитель Ю. Чайки и ответственный за проверку СК В. Гринь утверждал, что следователи иной раз принимают «заведомо необоснованные решения».

Кто-то скажет, что это внутриведомственная борьба. Но можно взглянуть на ситуацию и под другим ракурсом. В результате может оказаться, что такая «конкуренция» дает шанс невиновным рассчитывать на объективное расследование.